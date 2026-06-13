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陈美宝：政府、机管局及本地航空公司组成「铁三角」 抢攻环球航空版图

社会
更新时间：15:58 2026-06-13 HKT
发布时间：15:58 2026-06-13 HKT

世界杯2026决赛周正式开锣。运输及物流局局长陈美宝今日( 13日 )表示，一队球队的成功需要各岗位球员各司其职，面对复杂的地缘政治博奕、区域竞争的白热化、能源价格剧烈波动等多重影响，特区政府以政策主导的战略思维，与香港机场管理局和本地航空公司以「铁三角」姿态组成Hong Kong Inc.（香港队），携手开拓香港的航空版图，稳步领飞国际航空枢纽。

中亚成果 Hong Kong Inc.  团队精神体现

陈美宝发表网志，指单在2025年，香港国际机场成功新增或恢复了高达30个全球航点。现时，香港连接全球近220个航点，在香港国际机场提供服务的航空公司共约140间，均已超越疫情前的水平。在行政长官刚结束的中亚之行，为本港带来更多香港航空版图拓展的好消息，包括国泰航空将营运香港与哈萨克最大城市阿拉木图的直航航班。而特区政府与乌兹别克斯坦亦完成了新民用航空运输协定（民航协议）的草签工作，双方航空公司可利用有关航权提供定期航班，进一步促进人员往来。

她表示，开拓中亚市场，对巩固香港航空货运市场具有重大战略意义。香港国际机场有13%的货运量途经中东，惟中东近月的地缘局势却反映发展多元走线的重要性。今年首五个月，经中亚来港的货量就较去年同期增长约5倍，香港经中亚前往欧洲势必成为空中丝绸之路的一条重要干线，为香港航空货运网络增添韧性。

她又提到，过去一周，15间航空公司全数进驻香港国际机场二号客运大楼（T2）。T2投入服务显示三跑道系统工程进入尾声，开启香港航空发展由三条跑道和两座客运大楼交织出的全新里程。机管局主席林天福早前公开表示，本港航班及使用人流均正打破新高，三条跑道目前每小时最多可升降77班航班，单是今年首4个月的客流量已较去年同期增长13%，在Hong Kong Inc. 的共同推动下，当局有信心今年香港国际机场的整体旅客人数能突破7000万人次。

 

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