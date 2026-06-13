青协「重新出发」嘉许计划表扬12位改过青年 邓炳强吁社会给予机会

香港青年协会「青年违法防治中心」今日(13日)举行「重新出发」青年嘉许计划2026颁奖礼，表扬12位改过自新的青年，以自身努力改变的经历勉励其他青年。

青年违法防治中心每年服务逾4,800名青年，社工从中甄选值得表扬，或由惩教署推荐的青年参加「重新出发」青年嘉许计划。当中青年曾涉及吸食毒品、伤人、诈骗等。

邓炳强：社会的信赖和接纳是迷途知返青年继续向前动力

保安局局长邓炳强致辞时呼吁社会各界给多些机会这些改过自新的年轻人，形容社会的信赖和接纳是他们继续向前，贡献社会的动力。他指，许多曾参与「重新出发」嘉许计划的青年以「青年跃动大使」的身份走进校园，分享自身经历，实践「以生命影响生命」的精神。

徐小曼：迷途青少年需跨专业及跨界别支持

青协总干事徐小曼表示，青协13年来见证超过100名青年成功蜕变，他们用行动证明，即便曾经走错路，只要勇于改变，每一步都是重新出发的起点。她指出，迷途的青少年背后往往有不同需要，尤其家庭需要、心理需要或社会因素，需要跨专业协助和跨界别支持才能引导他们重新出发。

吸毒女青年回头知返 修读副学士盼升大学

现年26岁的小葵，曾因家庭创伤及缺乏正向引导，误入歧途并吸毒，最后因误信「义气」协助朋友而入狱。入狱期间，她没有家人或朋友探望，让她深刻体会到「爱自己、靠自己」的重要性。她感谢自己在最艰苦的时候选择面对，并努力寻求改变，亦感谢青协的社工姑娘用心聆听她的诉求，帮助她。

小葵现正修读应用教育文凭，并已报读广告及媒体传播副学士课程，希望将来能够升读大学。她已考取香薰及艺术导师等多项专业证书，矢志成为生命导师，以自身经历协助青年走出困境。

小葵又认为社会步伐急促，未必有很多同理心都可理解，但她相信这个计划能让更多人了解年轻人的内心世界。而阿猫则希望社会大众对待更生人士时，可以采取接纳的态度，不要触及以往的事。

亲人离世觉悟前非 发展音乐及调酒兴趣

现年20岁的阿猫，曾因经济压力及缺乏安全感而误入毒品及不良生活圈。他回忆以往放学后经常和朋友外出游荡，直至被捕还押期间面对亲人离世，他意识到，身边人可能会离开，自己犯事的话就不能陪在他们身边，便开始寻求改变。在社工介绍下，他参加了计划，并发展出音乐与调酒的兴趣。他希望能做一些让别人欣赏自己的工作，例如创作独特的调酒或音乐作品。

阿猫最想感谢社工，每次都第一时间聆听他和开解他，亦感谢惩教署职员在狱中教导他成长，并协助寻找聘请更生人士的工作机会。

18岁的阿Jam过去曾沉迷烟酒，受朋辈影响下学业停滞，多次留级。他从小喜欢看拳击比赛，机缘巧合下参加了由退役运动员举办的拳击班，慢慢发掘出人生目标。他表示，自己改变是因为随着年纪渐长，开始思考未来发展和做事的后果，于是决定远离昔日的不良朋友圈。

经社工邀请参加计划后，现时他专注学业及拳击训练，希望在体育领域持续发展，如今已成功入选香港代表队。今次得奖，他打算以奖项5,000港元资助购买拳击装备，继续发展梦想。

记者：周育莹

摄影：汪旭峰

