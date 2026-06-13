禽流感︱涉事禾𪨶街市鸡档如常营业 员工称生意比平日少 街坊 : 会确保小朋友与鸡档保持距离

卫生署卫生防护中心昨日（12日）公布一宗两岁男童感染甲型流感(H9)个案，病人情况稳定、轻微病征。病人于潜伏期内曾两度随家人到访沙田禾𪨶街市，期间在街市内一间售卖活鸡的新鲜粮食店逗留，并触摸鸡档周遭环境。星岛记者今早（13日）到场视察，发现涉事鸡档仍如常营业及售卖活鸡，间中有市民光顾，街市整体人流大致正常。

涉事禾𪨶街市鸡档如常营业 街坊称会提高警觉

记者今早抵达禾𪨶街市，所见人流与平日相若，市民如常买餸。问及涉事鸡档生意额是否有所减少，职员称比平日少，亦有顾客问起有关感染个案，以及是否一直都有做防护措施，职员回应称「一直都有」，例如工作期间佩戴口罩及清洁等。卫生署卫生防护中表示，已联同食物环境卫生署展开调查，并从涉事新鲜粮食店收集环境样本，有关员工至今并无出现病征。

对于今次个案，街市档贩及市民反应普遍平静。附近档铺店主陈太称有留意相关报道，指不太担心H9个案，直言平时较少到鸡档附近，反而忧虑个案令街市人流减少，影响生意。街坊陈女士称没有留意相关报道，她称平时较少买活鸡，加上向来有佩戴口罩到街市的习惯，做好防护措施，又指日常生活难以完全避免接触病毒和细菌，故不太担心。不过，携同小孩的张女士表示，会提高警觉。她称虽然不太担心个案，但与小朋友跟鸡档保持距离，并佩戴口罩做好防护。

卫生防护中心吁家长勿携幼童接触活禽

卫生防护中心指出，人类感染甲型流感(H9)病毒的途径，主要透过直接接触受感染的家禽，或间接接触受家禽排泄物污染的环境。中心的流行病学调查显示，病人曾到访售卖活家禽的环境，不排除病人曾在街市间接接触受家禽污染的环境而中招。

中心特别提醒，由于幼童的抵抗力较低及未有能力保持良好的手部卫生，加上身高较矮，容易接触到街市的周边环境，故有较大机会碰到家禽的排泄物或受污染的地方，呼吁家长避免带同幼童前往售卖活家禽的地方。

实习记者：欧翔泰

摄影：苏正谦