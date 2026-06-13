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天气｜ 未来一两日有大骤雨及狂风雷暴 预料两日累积雨量可达200毫米

社会
更新时间：14:49 2026-06-13 HKT
发布时间：14:49 2026-06-13 HKT

本港受活跃西南季候风及低压槽影响，未来7日本港天气仍然不稳定及间中有骤雨，星期日及星期一的雨势有时颇大及有狂风雷暴，预料两日的累积雨量可达200毫米。根据天文台9天天气预测，明日及星期一气温介乎26至29度，明日及周一多云有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。

天文台又预料，位于广东西部沿岸的雷雨区正逐渐靠近珠江口一带。并且预计低压槽会在下周中期持续于广东沿岸及南海北部一带徘徊，天气仍然不稳定。

随著位于西北太平洋的副热带高压脊于下周后期向西伸展，天文台预计接近周末广东骤雨减少，天色逐渐好转。

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