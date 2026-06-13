广东省律师协会到访香港律师会　深化粤港法律专业交流合作

第十七次粤港澳大湾区律师协会联席会议于今日(13日)举行。会议前夕，广东省律师协会会长肖胜方率代表团昨日(12日)到访香港律师会，并首次参观律师会位于中环的新会址。是次到访别具意义，标志双方在崭新发展阶段下进一步深化合作。

代表团获香港律师会会长汤文龙、副会长余国坚及黄巧欣、理事暨大中华法律事务委员会副主席徐凯怡，以及理事暨理事会北京公务访问工作小组主席赵彤接待。双方在友好而务实的气氛中展开深入交流。

汤文龙：香港律师见证并推动普通法制度在香港稳健发展

会面期间，汤文龙向肖胜方及代表团介绍香港法律界的历史传承与制度优势。香港律师会成立于1907年，百多年来一直作为香港律师的专业团体及法定监管机构，见证并推动普通法制度在香港稳健发展。在「一国两制」下，香港是国家境内唯一实行普通法的司法管辖区，并以中英双语运作，在国际诉讼、跨境交易及争议解决方面具独特优势。汤文龙亦分享律师会未来发展方向，包括持续提升专业水平与监管效能、善用法律科技、加强国际联系，以及进一步巩固香港作为亚太区国际法律及争议解决服务中心的地位。

汤文龙同时介绍早前随行政长官率团出访中亚两国的情况，分享香港法律专业在「一带一路」倡议下所面对的新机遇，以及与当地法律团体建立联系、拓展合作空间的成果，为大湾区法律服务「走出去」提供宝贵经验与前瞻视野。

交流环节中，双方围绕律师事务所管治、风险管理、纪律调查程序及专业弥偿计划等专业操守与合规相关议题进行务实讨论，并就法律人才培养、调解发展、外地律师及律师行监管制度等范畴交换意见，促进制度互鉴与实务协同，为即将举行的联席会议凝聚共识、奠定基础。

粤港澳大湾区律师协会联席会议一直是三地法律专业深化交流、推动制度衔接及拓展跨境法律服务的重要平台。广东省律师协会与香港律师会多年来保持紧密合作，透过联席会议及常态化互访，持续增进互信，推动区内法律服务高质量发展。

是次到访不仅巩固双方合作基础，更为大湾区法律专业融合发展注入新动力。展望未来，双方将继续秉持专业精神与开放态度，携手推动区域法律协作迈向更高层次。