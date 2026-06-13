罗淑佩一连两晚出席文化活动 欣赏太空馆光影骚及舞剧《白蛇》

文化体育及旅游局局长罗淑佩在社交平台发文表示，连续两晚在尖沙咀出席康文署年度大型文化节目启动活动。

罗淑佩指，周四（11日）于香港太空馆参与「香港非遗月2026」亮点节目之一、香港赛马会呈献系列「骏马之旅．文艺传承」光影表演。表演利用投射技术、多角度光影及沉浸式音效，呈现以马为主题的约3分钟光影作品，内容涵盖历史、艺术及非物质文化遗产元素，包括粤剧演员坐骑、吹糖马及唐太宗「昭陵六骏」等。

她表示，光影表演将由即日至6月24日，每晚8时至10时持续上演，并诚意推荐市民到场观赏。

罗淑佩周五（12日）则在香港文化中心出席「中华文化节」开幕演出，由上海大剧院带来舞剧《白蛇》。她形容演出将传统「白蛇传」故事融入现代视角，舞蹈编排及演出水平均属高水平，并获在场嘉宾及观众一致好评。

她指「中华文化节」已正式展开，未来三个月将陆续上演多项中华文化艺术节目，邀请市民参与欣赏。