机场保安犬只行动小组成立5周年 每月处理近300宗无人看管行李



机场保安犬只行动小组于2021年1月成立，至今已踏入5周年，任务是要确保旅客、员工及机场运作与及航空安全，迄今有20只嗅探犬，工作范围涵盖非禁区客运大楼及周边地区，负责侦测及处理无人看管的行李、可疑物品，以嗅探方式检测爆炸品、枪械及弹药等。

机场保安有限公司助理行政总裁（第一行动支援） 黄少卿表示，小组由最初只有3只嗅探犬，增加至现时的20只，每只犬只均由一名领犬员带领，品种包括拉布拉多寻回犬、史宾格猎犬、不列塔尼猎犬及曲架犬，当中有4只由香港自行繁育，另有3只来自北京石家庄和13只来自海外，「在选择犬只上，各类品种都有其特性，但主要是纯良、服从性高和灵活。」



嗅探犬亦担任「机场旅客大使」



她表示，今年首5个月，小组共处理1,486宗无人看管行李，平均每月297宗，「相比传统爆炸品拭子样本检测，嗅探犬大幅缩短处理时间，提升安全与效率。」嗅探犬亦担任「机场旅客大使」进行社区活动及表演，于去年已举办了120场犬舍及训练设施参观活动，推出「Hug Me」让市民近距离接触嗅探犬，提升公众安全意识之余，亦增添亲和力。

机场保安犬只行动小组由20只嗅探犬组成，每只犬只均由一名领犬员带领。

黄少卿表示，相比传统爆炸品拭子样本检测，嗅探犬大大缩短处理时间，提升安全与效率。

嗅探犬需在模拟客运大楼设施的场地进行行李搜索训练。

黄少卿表示，「在选择犬只上，各类品种都有其特性，但主要是纯良、服从性高和灵活。」

她提到，要成为领犬员需接受犬只心理学、营养学、急救护理，以及国际反恐形势与爆炸物品知识培训，并与嗅探犬进行12星期专业训练，包括服从训练、爆炸品或枪械弹药嗅探训练、犬只护理训练等；其后，要通过考核及测试才可执勤，每年嗅探犬亦有验证考试，须通过警务处及海关的资格考核。

她亦指，早在2021年已跟警方及海关签署三方合作框架，用作知识交流、使用犬只设施、联合演习、训练及行动、犬只繁殖计划，于2022年及2023年分别与警方及海关成功繁育优质犬只。



机场禁区内设有逾3,200平方米犬舍及训练场地

为更好地训练和照顾嗅探犬，机场禁区内设有逾3,200平方米犬舍及训练场地，设计参考香港纪律部队及海外机构标准，配备独立休息间、梳洗护理及医疗设施，由犬只医疗及支援主任定期为犬只进行体格、体温检查、磅重等。犬舍更获渔护署批准于禁区设立专属隔离犬舍，是香港少数由非政府机构管理的认可检疫设施，可节省引入新犬只时间，训练场地则包括有天台训练场及室外、内场地，并设有模拟客运大楼设施进行嗅探训练。

机场禁区内设有逾3,200平方米犬舍及训练场地，设计参考香港纪律部队及海外机构标准。

犬舍更获渔护署批准于禁区设立专属隔离犬舍，是香港少数由非政府机构管理的认可检疫设施。

领犬员日常要为嗅探犬洗澡、剪毛、修甲等基本护理。

定期为犬只进行体格、体温检查、磅重等。

领犬员Mandy从照顾小孩转职照顾毛孩

机场保安犬只行动小组每只嗅探犬均由一名领犬员带领，有任职一年半的领犬员从幼稚园行业毅然转职，照顾小孩和照顾毛孩最大的不同是体力要求，在经历一轮体能测试后成功入队，除了有帮助旅客、维持保安的满足感，更收获一个好伙伴、好朋友。



领犬员王晓萌Mandy与两岁的嗅探犬Steve参与执勤约一年半。

领犬员王晓萌Mandy与她的好拍档——两岁的嗅探犬 Steve，负责在客运大楼非禁区巡逻，处理无人看管行李。来自石家庄的Steve会进行爆炸品的嗅探工作，性格活泼、大胆，同时好奇心很重，对人也非常热情。Mandy笑言，「可能在其他人眼中会觉得牠的性格好唔定，但在我眼中，这种性格就正正是牠的工作天赋 」。

领犬员Mandy过去在幼稚园工作了8年，从照顾小孩转职照顾毛孩。她坦言，转行契机是希望「给自己一些新挑战」，加上本身喜欢小动物，故希望将兴趣和工作结合。加入小组短短一年半，她称，工作每天都带给她新挑战，「换来的满足感，令我觉得很值得」。

牠把牠全世界的信任交给我

谈到工作收获，她表示，能够在机场帮助旅客，维持保安是其中一个有满足感，特别是看到旅客与Steve互动时的喜悦。除了收获一只可爱、活泼的工作伙伴，她认为，更多是获得一个依赖你、信任你的朋友，「牠把牠全世界的信任交给我 」，也见到牠一点一点地进步，「由一些东西不懂到懂，这个满足感是最大的」。

为建立彼此默契，她分享，与Steve是由一个「网球」开始，每次完成指令，便以网球作奖励。久而久之，Steve凭一个眼神便知道要认真工作，即使在嘈杂、陌生环境下，只要牠听到指令，仍能专注投入搜查工作。

为建立彼此默契，Mandy分享，与Steve是由一个「网球」开始，每次完成指令，便以网球作奖励。





除了日常训练，她亦要为Steve洗澡、剪毛、修甲等基本护理，身型骄小的她面对最大挑战是体力，虽然以往工作要和小朋友跑跑跳跳，但成为领犬员，体力要求则是另一个层次，加上Steve是一只较精力旺盛的史宾格猎犬，「当值时，一边牵著牠走，也要一边控制著牠，可能突然之间会有些爆发力，收工的时候手臂和腰这些位置，好像做了一场剧烈运动」。

她回忆，面试时需通过体能测试，包括Sit up、掌上压等，幼稚园的工作不需要很大的臂力，对她来说的确较困难，为此她在家中自我锻炼，最终成功入队。到现在她每天会与Steve进行体能运动，「慢慢Steve变成我的私人体能教练，令我体能愈来愈好」。



记者：何姵妤

摄影 ：卢江球