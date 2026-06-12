禽流感｜两岁男童确诊居沙田禾𪨶 月初曾到禾𪨶街市鸡档观看家禽并触摸周遭环境

衞生署衞生防护中心今日（12日）正联同相关部门调查一宗人类感染甲型流感（H9）个案，涉及一名两岁男童。他的病况一直轻微，目前情况稳定。中心会发信提醒全港医生有关甲型禽流感的最新情况，并呼吁他们提高警觉和呈报任何怀疑个案。

属本地感染个案 男童已被安排入住玛嘉烈医院隔离病房

该名男童居于沙田禾𪨶，自6月9日起出现发烧和轻微腹泻，于6月10日被带往威尔斯亲王医院求医，获安排留院。他的临床样本经中心公共衞生化验服务处化验后，证实对甲型（H9）流感病毒呈阳性反应，分型结果待定。病人临床诊断为新型流感，目前情况稳定，已被安排入住玛嘉烈医院隔离病房接受治疗。

中心人员在病人曾到过的新鲜粮食店采集环境样本。

中心初步调查显示，病人于潜伏期内不曾外游，属本地感染个案。他没有上学或暂托服务，主要由家人照顾，日常主要在居所或附近范围活动。根据家人的资料，他家中没有饲养禽鸟，亦没有进食未经煮熟的家禽或接触病人。他的一名家人于6月初曾两度携同他前往禾𪨶街市，期间在该街市内一间售卖活鸡的新鲜粮食店逗留观看家禽，并触摸该店铺周遭环境。中心已联同食物环境衞生署展开调查，并从该新鲜粮食店收集环境样本。有关员工至今并无出现病征。他有6名家居接触者，目前都没有出现病征，中心已向他们派发预防药物，并会对他们进行医学监察。

会将个案通报世衞

中心正继续调查个案的感染源头及为病毒样本进行全基因排序，并会将个案通报世界衞生组织。人类感染甲型流感（H9）病毒个案是透过直接接触受感染的家禽或间接接触受家禽排泄物污染的环境而感染。中心的流行病学调查显示，病人曾到访售卖活家禽的环境，不排除病人曾在街市间接接触受家禽污染的环境而感染。由于幼童的抵抗力较低及未有能力保持良好的手部衞生，中心建议家长避免带同幼童前往售卖活家禽的地方。运送家禽时有机会污染地面及周遭环境，而幼儿身高较矮，容易接触周边环境，因此有较大机会接触家禽的排泄物或受污染的地方。



过去十年，世衞已接获全球共报告超过160宗人类感染甲型流感(H9)个案。至今，大部分人类感染甲型流感（H9）病毒个案仅出现轻微的临床症状。根据世衞的风险评估，目前甲型（H9）流感病毒未具备在人类之间持续传播的能力。



新型甲型流行性感冒（包括甲型流感（H9））是本港法定须呈报传染病。相比其他高致病性禽流感个案如H5N1及H7N9，甲型流行性感冒（H9）是病情较轻的一种低致病性禽流感。未计及上述个案，本港自1999年起共录得10宗甲型流感（H9N2）个案，包括4宗本地和6宗外地传入，至今没有录得死亡个案。就本地出现个案，中心会发信提醒全港医生有关甲型流感(H9)的最新情况，并呼吁他们提高警觉和呈报任何怀疑个案。

由于国际间不时有零星人类感染甲型禽流感的个案，目前爆发风险虽然低，所以特区政府一直有采取预防措施，包括疾病监测系统，在农场、街市及港口执行禽畜管制政策，预防甲型禽流感。



中心的公共衞生化验服务处具备高生物安全水平的实验室，有充足的检测及基因分析能力及设施。目前本港有充足的抗病毒药物储备。