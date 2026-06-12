新冠︱12个月大男童感染并发嘶吼症 情况危殆留医PICU 本周内第二宗儿童严重个案

衞生署衞生防护中心今日（12日）正调查一宗儿童感染新冠病毒严重个案，是本周第二宗同类个案，涉及一名过往健康良好的12个月大男童。他自6月2日起出现发烧、咳嗽及流鼻水，翌日( 3日）出现喘呜，家人为他进行快速抗原测试，结果对新冠病毒呈阳性反应。他于6月4日被带到雅丽氏何妙龄那打素医院急症室求医并获安排留医，同日因出现严重嘶吼症征状，获转送至威尔斯亲王医院儿童深切治疗部治疗，目前情况危殆。他的呼吸道样本经化验后，证实对新冠病毒呈阳性反应。临床诊断为感染新冠病毒并发嘶吼症。

男童没打新冠针 两名家居接触者曾现轻微呼吸道病征

中心初步调查结果显示，男童没有接种新冠疫苗，于潜伏期内没有外游。他的两名家居接触者自6月4日出现轻微呼吸道病征，现已康复，期间无须入院。

中心总监徐乐坚指，科学证据显示新冠疫苗可有效减低重症及死亡风险。虽然新冠病毒已在本港及世界各地成为常见的呼吸道传染病，但部分高风险人士（尤其是幼童）若未曾接种新冠疫苗初始剂次，且未有透过自然感染对新冠病毒产生免疫力，一旦感染有较高风险出现严重并发症。他特别提醒市民，未曾接种新冠疫苗初始剂次的人士（包括6个月大或以上的儿童）应尽快接种，而高风险市民（特别是长者和长期病患者）亦应适时接种新冠疫苗额外加强剂，以作保护。



