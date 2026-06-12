医管局 : 确定明爱KOL女实习医生涉一连串不当行为 今日已即时解雇

明爱医院一名KOL女实习医生「Angel」，近日先后被揭发擅自用医院器材为自己照X光、找在屯门医院工作的男友代自己为病人做直肠镜检查，以及擅用他人帐号登入临床医疗系统，医管局已报警处理并暂停该实习医生及屯门医院一名驻院医生的临床工作。医管局发言人今日（12日）发声明，指已即时解雇一名实习医生。该局知悉近日社交媒体讨论一名实习医生连串不当行为的贴文后，已采取行动成立调查委员会严肃跟进事件。委员会已经完成调查，确定该名实习医生涉及一连串不当行为，医管局今日已采取行动即时解雇。

绝不容忍任何损害医生专业操守行为

医管局重申医管局对医生的专业操守、行为及纪律，有极高要求。该局坚持所有在公立医院服务病人的医生，必须医术与医德兼备，除了拥有救治病人的专业知识外，亦应秉持极严格的专业操守，时刻以病人福𧘲、私隐、安全及服务作为最优先考虑。该局绝不容忍任何损害医生专业操守的行为，不会容许有关医生在公立医院执业，以保障病人安全。

涉3宗罪 包括违反专业操守及诚信 损害病人私隐及未依指示履行医疗程序

委员会在调查过程中，先后会见该名实习医生及相关医护人员，亦已详细检视不同的证据，包括临床及电脑系统纪录等。委员会认为，该名实习医生涉及几项严重的不当行为，包括︰违反医生应有专业操守及诚信；对病人私隐及专业保密构成损害；及未有忠实依从指示履行医疗程序。

相关新闻:

明爱KOL女实习医生涉未经授权浏览病人资料 林哲玄指已牵涉诚信问题：就算能毕业也难以正式注册

明爱女实习医生再涉擅用他人帐号查病人纪录 医管局报警兼停2人临床工作 警列不诚实取用电脑

明爱医院实习医生擅取器材照X光 冠冕堂皇Po IG 医管局纪律处分

医管局已经通知该名实习医生解雇的决定，亦已知会有关大学医学院作出相应跟进。医管局会继续调查事件，如确定有其他医生涉及不当行为，医管局必定会严肃处理，绝不姑息，以维护医生的专业操守及保障病人安全。



医管局发言人重申，绝不容忍任何损害病人安全及医生专业操守的行为，并对有关行为予以严厉讉责。