星岛新闻集团进行「市民对特区政府满意度调查」 答问题赢丰富礼品

现届政府上任至今近4年，为了解市民对其施政表现的满意程度，星岛新闻集团由6月15日至6月24日展开「市民对特区政府满意度问卷调查2026」，欢迎大家踊跃参加！

为答谢读者支持，编辑部会在「你最希望政府推出什么措施，进一步刺激本港经济？」的题目，拣选具建设性答案，送出丰富礼品︰

大奖︰

-Dyson Purifier Cool De-Nox 二合一甲醛空气清新机，价值$4,690，名额2个 。

二奖︰

-香港丽晶酒店双人自助晚餐餐饮券，价值$2,000，名额5个 。

三奖︰

-BRUNO 双电压便携电煮锅(110/220V)，价值$298，名额10个。

优异奖：

-Starbucks 现金券$50，名额100个。