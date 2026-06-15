星岛新闻集团进行「市民对特区政府满意度调查」 答问题赢丰富礼品
更新时间：07:00 2026-06-15 HKT
发布时间：07:00 2026-06-15 HKT
发布时间：07:00 2026-06-15 HKT
现届政府上任至今近4年，为了解市民对其施政表现的满意程度，星岛新闻集团由6月15日至6月24日展开「市民对特区政府满意度问卷调查2026」，欢迎大家踊跃参加！
为答谢读者支持，编辑部会在「你最希望政府推出什么措施，进一步刺激本港经济？」的题目，拣选具建设性答案，送出丰富礼品︰
点击答问题赢大奖：https://bit.ly/3SnEI35
大奖︰
-Dyson Purifier Cool De-Nox 二合一甲醛空气清新机，价值$4,690，名额2个 。
二奖︰
-香港丽晶酒店双人自助晚餐餐饮券，价值$2,000，名额5个 。
三奖︰
-BRUNO 双电压便携电煮锅(110/220V)，价值$298，名额10个。
优异奖：
-Starbucks 现金券$50，名额100个。
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