机场保安犬只小组成立五周年 20对「人狗拍档」守护安全  兼任亲善大使与旅客互动

机场保安有限公司今日( 12日 )于机场二号客运大楼，举行机场保安犬只行动小组成立五周年庆祝典礼，展示犬只行动小组的发展历程。行动小组于2021年成立，属于警务处、海关及机场保安有限公司三方合作框架之下，搜索犬主要负责在机场非禁区范围内巡逻，嗅查违禁品。

搜查犬十几秒可排除行李隐患

机场保安有限公司行政总裁张德强表示，成立小组的初衷是提升机场保安，同时加强与市民及旅客的互动，在机场营造开心气氛。他举例，以往处理无人认领行李时，须送行李到检查中心测试有否爆炸品，并要封锁现场；现时只需让搜索犬嗅闻，十几秒即可解封，流程大为畅顺。小组如今有20只狗及20名领犬员，达到现阶段目标，未来亦会审视情况，如有需要，或会再增添犬只。他指，目前犬只巡逻、人手巡逻及闭路电视三者相辅相成，帮助团队管理机场保安。

对于新开放的二号客运大楼，张表示有少量增加人手，也有在一号客运大楼调动人手过来。技术方面，二号大楼使用的是最新安检设施，目前所有在二号大楼营运的航空公司都已就位，虽然旅客有所增加，但整体运作都相当畅顺。

分「on duty」与「pat me」两种执勤模式

机场保安有限公司董事局主席卢伟国致辞时回顾，小组在新冠疫情严峻时期成立，当时外国运送犬只入境面对重重困难，但团队迎难而上，五年过去，犬只行动小组一直肩负守护航空安全的重要使命，成绩有目共睹。设施方面，犬舍面积增加一倍，体现小组对动物福祉的重视。同时，小组亦成功取得ISO9001执行管理体系认证，标志团队在制度化、标准化及持续改进方面迈上新台阶。未来，他有信心小组会继续秉持专业精神，与各合作部门深化交流与协作，携手提升整体应对能力。

机管局行政总裁张李佳蕙介绍，犬只有两种执勤模式：身上写有「on duty」时，会检查旅客有无携带不妥物品；身上写有「pat me」时，则欢迎旅客触摸互动。她指出，领犬员与小狗同住，给予悉心照顾，小狗除了工作，亦有很多活动，例如不时会获安排游泳等。

活动上，领犬员Mandy与史宾格猎犬Steve一同接受访问。Mandy分享工作中最大的挑战是体力，因为Steve精力旺盛，需要高强度运动。她提到，每只小狗性格不同，领犬员需因应小狗的性格与牠建立关系。她与Steve一起工作了一年多，每日的工作除了在非禁区范围巡逻外，也包括小狗的基本护理。她透露市民对Steve独特的中分卷发发型格外感兴趣，往往成为打开话题和互动的契机，反应十分良好。

记者：周育莹

摄影：卢江球