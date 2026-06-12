狗只入食肆︱食环署 : 7.9起狗只可进入获批准食肆 1000间中签食肆港岛及离岛最多

食物环境衞生署今日（12日）公布，由7月9日起，狗只可进入获批准的食肆。食环署今日已进行公开抽签，并按抽签结果编配1,000个容许狗只进入的食肆名额。

中签食肆须6月24日前缴费办手续 入口须时刻张贴A3标示

食环署今早邀请了立法会食物安全及环境衞生事务委员会主席陈凯欣主持公开抽签。过程中，电脑将各申请食肆的牌照号码随机生成5个不同的顺序，再由陈凯欣以人手抽签方式抽出其中一个顺序，并以此编配名额。顺序中首1 000个申请视为中签，其余则会列入候补名单。抽签结果已上载至食环署专题网页（www.fehd.gov.hk/tc_chi/licensing/dog_restaurants/index.html），而抽签过程会在今日稍后上载。食环署亦会透过流动电话短讯通知所有申请人抽签结果。

食环署发言人说，食环署将于6月16及17日派专责人员到中签食肆，向负责人派递批准信和讲解法例要求、牌照条件及其他遵规安排。中签申请者须于6月24日或之前，缴付140元以修改牌照，加入准许。若申请者未有于指定期限内完成手续或因其他原因放弃资格，食环署会按抽签结果的顺序安排候补名单上其他申请者补上。

申请人完成手续并正式获得批准后，将获派指定样式的A3大小标示，由7月9日起必须于食肆主要入口当眼处时刻张贴该标示，方便市民辨识。食环署会在本月稍后将获准食肆的名称、地址、该食肆提供的自订「顾客须知」的网页连结（如有的话）等资料上载至专题网页，供市民查阅。

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署方推指引倡互相尊重

获准食肆可由7月9日起开始容许狗只进入。食环署会展开连串宣传活动，透过电视宣传短片、电台宣传声带，以及在巴士站、港铁站和政府建筑物外墙张贴广告等，向市民宣传容许狗只进入获准食肆的安排。其中，宣传短片将于今日下午5时在食环署Facebook专页首播。

食环署建议获准食肆为容许狗只进入作出充分准备，包括规划用餐区、添置设施、培训员工、联络保险公司等。此外，携狗顾客及其他市民的配合亦十分重要。食环署早前已公布《良好作业及行为指引》，涵盖食肆经营者、携狗顾客和非携狗顾客应注意的事项。食环署鼓励各方参考《指引》内容，履行责任，互相尊重，从而推动人宠共融。

食环署于5月18日至6月8日期间接受食肆提交容许狗只进入的申请，共接获2,205宗申请。剔除重复、自行撤回及已知不合资格（包括并非持有有效食肆牌照、主要营运模式为火锅／烧烤的食肆等）的申请，并经再次核实后，今日为余下1,616宗申请进行抽签。申请人如对抽签结果或申请事宜有任何疑问，可致电热线2867 5912或2867 2836查询。