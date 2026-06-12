「舖王」邓成波3子同遭申请破产 其中𡥧仔邓耀升半年内第三度接呈请通知

已故「舖王」邓成波家族近年被指陷入财困，名下多项物业沦银主盘或需蚀卖套现。邓成波儿子、升域(控股)有限公司主席邓耀升连月遭债权人两度入禀高等法院提出破产呈请，昨与二哥邓耀文与四哥邓耀邦再遭华侨银行入禀高等法院提出破产呈请。根据司法机构网页显示，华侨银行提出的破产呈请已排期于8月18日下午进行聆讯。

利盛发展有限公司（Fortune Century Devlopment Limited ）在2026年4月9日入禀高等法院向邓耀升（Tang Yiu Sing）提出破产呈请。案件将于6月23日提讯。

宝元财务有限公司(Bao Yuan Finance Limited)在2026年5月4日入禀高等法院申请邓耀升（Tang Yiu Sing）破产。案件将于6月30日提讯。

华侨银行（香港）有限公司（OCBC Bank (Hong Kong) Limited）则在2026年6月11日入禀高等法院申请邓耀升（Tang Yiu Sing）、邓耀文（Tang Yiu Man Raymond）及邓耀邦（Tang Yiu Pong）破产。案件将于8月18日提讯。

案件编号：HCB2367/2026、HCB3037/2026、HCB4100/2026、HCB4103/2026、HCB4104/2026

法庭记者：刘晓曦