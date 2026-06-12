Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「舖王」邓成波3子同遭申请破产 其中𡥧仔邓耀升半年内第三度接呈请通知

社会
更新时间：16:25 2026-06-12 HKT
发布时间：16:25 2026-06-12 HKT

已故「舖王」邓成波家族近年被指陷入财困，名下多项物业沦银主盘或需蚀卖套现。邓成波儿子、升域(控股)有限公司主席邓耀升连月遭债权人两度入禀高等法院提出破产呈请，昨与二哥邓耀文与四哥邓耀邦再遭华侨银行入禀高等法院提出破产呈请。根据司法机构网页显示，华侨银行提出的破产呈请已排期于8月18日下午进行聆讯。

利盛发展有限公司（Fortune Century Devlopment Limited ）在2026年4月9日入禀高等法院向邓耀升（Tang Yiu Sing）提出破产呈请。案件将于6月23日提讯。

宝元财务有限公司(Bao Yuan Finance Limited)在2026年5月4日入禀高等法院申请邓耀升（Tang Yiu Sing）破产。案件将于6月30日提讯。

华侨银行（香港）有限公司（OCBC Bank (Hong Kong) Limited）则在2026年6月11日入禀高等法院申请邓耀升（Tang Yiu Sing）、邓耀文（Tang Yiu Man Raymond）及邓耀邦（Tang Yiu Pong）破产。案件将于8月18日提讯。

案件编号：HCB2367/2026、HCB3037/2026、HCB4100/2026、HCB4103/2026、HCB4104/2026 
法庭记者：刘晓曦

最Hit
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
影视圈
3小时前
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
2026-06-11 18:47 HKT
00:51
大埔中学校长涉辱学生「做鸡」 恐吓职员「带你坐花厅」 孔教学院：已展开调查
社会
7小时前
陈敏儿离世丨患慢性病去年做大手术腹部留14厘米伤口 曾办生前告别会 3月分享最后近照
陈敏儿离世丨患慢性病去年做大手术腹部留14厘米伤口 曾办生前告别会 3月分享最后近照
影视圈
2小时前
陈敏儿离世终年65岁 去年公开患慢性病、为健康戒糖 生前办「告别会」感谢亲友
陈敏儿离世 终年65岁 去年公开患慢性病 为健康戒糖 办「生前告别会」感谢挚亲
医生教室
2小时前
老妇港铁扶手电梯口突停步听电话 醒目女「超人抱起」避过人叠人 著陆后婆婆霸气反应一绝｜Juicy叮
老妇港铁扶手电梯口突停步听电话 醒目女「超人抱起」避过人叠人 著陆后婆婆霸气反应一绝｜Juicy叮
时事热话
3小时前
港女单身搭高铁去桂林惨遭邻座一家夹击 连数5宗罪：除鞋、胸前传面包 还有一事更离谱｜Juicy叮
港女单身搭高铁去桂林惨遭邻座一家夹击 连数5宗罪：除鞋、胸前传面包 还有一事更离谱｜Juicy叮
时事热话
6小时前
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
影视圈
10小时前
陈敏儿离世丨曾是TVB当家花旦凭《猎鹰》爆红 做过主持、任Do姐御用配音 嫁廖启智息影
陈敏儿离世丨曾是TVB当家花旦凭《猎鹰》爆红 做过主持、任Do姐御用配音 嫁廖启智息影
影视圈
1小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
22小时前