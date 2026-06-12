荃湾地盘拆板未拔钉被票控 总承建商与分判商同罪成各判罚款2500元

劳工处职员前年巡查荃湾海滨公园某地盘期间，发现一块木板上有几颗铁钉突出约25毫米。总承建商实力工程及分判商嘉辉建筑因此被票控，同否认在地盘留有突出钉子的木料罪受审。暂委裁判官陈济洲今午于观塘裁判法院裁决指，铁钉造成危险显而易见，没有发生意外不代表没有造成危险，裁定2公司一同罪成。陈官考虑到涉案木板仅1块，犯案时间短，而且2间涉案公司初犯，故各判罚款2500元。

官：未发生意外不代表没有危险

陈官裁决指本案涉及没有确保不得有突出钉子的木料或物料被留在建筑地盘罪，要求有钉子突出物品不应使用或保留在地盘，罪行最高罚则仅为罚款，可见罪行旨在鼓励雇主管理，保障工人施工安全，故属绝对法律责任罪行，普通法辩解并不适用。

陈官续指没有发生意外不代表没有造成危险，涉案6支铁钉尖锐，长约25毫米，木板朝天放，6支铁钉各朝向不同方向，没有隔离措施，工人有机会踏上铁钉、跌倒滑倒或借力时刺伤流血，伤势视乎受伤情况而定，而案发现场非常狭窄，路面不平有碎石等，铁钉会造成显而易见的危险。

拆板同时拔钉才是合理安全做法

施工工人拆板后将带钉木板放于地上，惟陈官认为拆板后拆钉才是合理安全的做法，裁定被告实力工程有限公司及嘉辉建筑工程有限公司传票控罪均罪成。陈官考虑到涉案木板仅1块，犯案时间短，仅得数分钟，其后便有人介入，而且2间涉案公司初犯，故各判罚款2500元。

被告实力工程有限公司及嘉辉建筑工程有限公司被票控没有确保不得有突出钉子的木料或物料被留在建筑地盘罪，指其在2024年9⽉9⽇，为负责位于荃湾海滨公园及荃湾公园改善⼯程第⼀期发展计划–合约编号：SSL518进行的建筑工程的承建商，没有确保不得有突出钉⼦的⽊料，被留在正进行该建筑工程的地方上，而从该⽊料上突出钉⼦会对受雇于正进行该建筑工程的地方的⼯⼈造成危险。

案件编号：WKS3785-3786/2025

法庭记者：陈子豪