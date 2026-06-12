装修工程承办商向物业投资公司职员行贿130万元 2人分别判囚15及14个月

76岁装修工程承办商以130万元行贿51岁物业投资公司时任职员，就物业装修工程换取对方优待；2人被廉政公署起诉，各被控4项向贪污罪名成立，今于区域法院分别被判囚15个月及14个月。法官李庆年指廉洁社会是法治基石，一旦被蚕食，会削公平竞争，更可能影响施工质素，并对雇主和顾客造成损失。

1被告认罪另1人经审讯裁定罪成

被告李胜根为艺霖装饰公司东主，经审讯后被裁定4项向代理人提供利益罪名成立。

同案被告麦咏竣，案发时任新联益置业有限公司租务部高级物业主任，则早前承认4项代理人接受利益罪。

李官判刑时，指「廉洁社会是社会法治的基石，该基石一旦被蚕食，社会便会沦落，公平竞争被削弱」，不但对雇主及顾客造成损失，更可能影响施工质素。案中两名被告业务来往频繁，均可左右各自公司的商业决定，利益冲突严重。

官指麦贪赃枉法判监15月 李配合犯案入狱14月

李官指，麦作为新联益的管理人员，滥用职权、贪赃枉法，破坏公司的声誉和信任，犯罪属违反诚信，须判处较高刑罚，考虑到麦认罪及交出已得贿款，终判囚15个月。

李在案发时配合麦的贪婪而犯案，2人罪责相若，但因李年事已高及患前列腺癌，故酌情减刑后，判囚14个月。

李向麦提供130万元贿款换取优待

案情指，新联益在香港拥有和管理多个单位作出租用途，麦当时负责安排及监督承办商为新联益的物业进行装修工程，及在竣工后验收工程并支付费用。

2020年11月至2022年6月期间，新联益向两家承办商判授装修工程合约，其中艺霖获判授大部分装修工程，获支付费用共约2,600万元。至2022年6月中，新联益管理层要求租务部日后须邀请其他公司投标，麦将相关新采购规定告知李胜根，并提醒对方新联益可能察觉其工程费用远超于新投标者。

廉署接获投诉后展开调查，揭发李胜根先后向麦提供共130万元贿款，令对方在安排及监督装修工程事宜给予优待。麦将部分贿款用以支付购买物业。

案件编号：DCCC1018/2024

法庭记者：王仁昌