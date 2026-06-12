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大埔中学校长涉辱学生「做鸡」 恐吓职员「带你坐花厅」 孔教学院：已展开调查

社会
更新时间：12:23 2026-06-12 HKT
发布时间：12:23 2026-06-12 HKT

孔教学院大成何郭佩珍中学校长周启廸，被指在毕业典礼等正式场合以粗鄙字眼形容学生，更涉嫌带高中女学生前往酒吧，并恐吓教职员。办学团体孔教学院回复《星岛头条》查询时证实，于2026年6月10日收到相关投诉，目前已启动教育局指引的内部机制处理。院方强调将秉持公平公正原则跟进，现阶段不作评论。

遭指控粗言辱生 涉带女学生赴酒吧及恐吓教职员

有投诉指控孔教学院大成何郭佩珍中学校长周启廸曾于毕业典礼等正式场合，公然以「做鸡」等粗鄙字眼形容学生。此外，投诉亦指控周启廸曾带同高中女学生前往酒吧，并在日常学校管理中，频繁使用「带你坐花厅」等不当字眼恐吓教职员。

孔教学院大成何郭佩珍中学校长周启廸。网图
孔教学院大成何郭佩珍中学校长周启廸。网图

办学团体证实接获投诉 启动内部机制按程序调查

办学团体孔教学院回复查询时表示，院方于2026年6月10日收到一名人士针对周启廸的投诉信。在收到投诉信后，校方已立即启动根据教育局指引设定的内部机制，并正按照既定程序进行跟进及处理。

孔教学院强调，由于已正式展开相关的调查工作，现阶段不会就投诉信的内容作出任何评论。院方重申，将会秉持公平、公正的原则，按照教育局的相关指引、办学团体以及学校的内部守则，作出适切的调查与跟进。院方同时指出，在调查完成并得出结论之前，认为任何人士均不应作出任何未经证实的假设、结论或揣测，并强调不乐见任何可能影响调查工作的行为。

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