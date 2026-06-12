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5岁童升降机内骂印佣扔玩具 六旬汉烦躁掌掴对方 认袭击伤人判40小时社服令

社会
更新时间：12:15 2026-06-12 HKT
发布时间：12:15 2026-06-12 HKT

今年初一名5岁男童在元朗Grand Yoho的电梯内不断责骂印佣，六旬退休汉闻言感到烦躁，呼喝男童，男童还击投掷玩具，六旬汉随即掌掴男童。六旬汉早前承认1项袭击致造成身体伤害罪，获前立法会议员马逢国、元朗区议员施骏兴及程振明撰文求情。辩方引述感化官认为被告毋需感化，署理主任裁判官邓少雄今早在屯门裁判法院判刑指出案中事主年仅5岁，终判处40小时社会服务令。

61岁退休人士骆锦明承认于2026年1月8日，在元朗朗日路9号Grand Yoho东翼66号电梯内袭击男童X，因而对X造成身体伤害。辩方求情指感化报告内容正面，被告经此一役已上宝贵一课，以后会控制自己，承诺不再重犯，其妻儿亦相信自己。辩方另指报告认为被告没有需要接受频繁辅导，毋需感化，惟被告亦愿意受罚。邓官考虑到各项情况，指出案中事主年仅5岁，终判处40小时社会服务令。

案件编号：TMCC691/2026
法庭记者：陈子豪

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