狗只入食肆︱首阶段1000个名额抽签结果出炉 7月推行 中签咖啡店冀生意回升

食环署今日（12日）于荔枝角政府合署举行抽签，决定容许狗只进入食肆的首阶段1,000个牌照名额。署方共接获2,205宗申请，剔除重复、自行撤回，及已知不合资格的申请后，合共1,616宗申请进入抽签，并已完成。食环署会透过流动电话短讯通知申请人抽签结果，成功申请者须于6月24日或之前办理修改牌照手续。

名单今日上载至食环署专题网页

抽签仪式由立法会食物安全及环境卫生事务委员会主席陈凯欣主持，食环署Facebook专页直播。每间持牌食肆均有独立牌照号码，电脑为1,616个牌照号码随机生成五组排列顺序，陈凯欣再从抽签箱中人手抽出一个号码，结果抽出「3号」，代表第三组排序为最终中签次序。完整中签排序名单今日会上载至食环署专题网页。

7月实施具体日期稍后公布

食环署会以流动电话短讯通知申请人抽签结果，并于6月16及17日派员到成功申请的食肆派发批准信，同时讲解法律要求及牌照条件等。成功申请者须于6月24日或之前，携同批准信及现有食肆牌照正本，到信内列明的任何一间牌照签发办事处，缴付140元修改牌照。若逾期未办手续或放弃资格，署方会按抽签结果顺序安排候补名单上其他申请者补上。

食环署预计于7月内指定一天，正式实施容许狗只进入获批准食肆，具体日期将稍后公布。

陈凯欣：未来因应情况上调配额

对于首阶段的1,000个名额是否足够，陈凯欣表示，现阶段需在食肆运作、市民接受程度及实际推行问题之间取得平衡，食环署已表明会因应情况逐步增加名额，认为目前配额尚有上调空间。

陈凯欣又指，政府需顾及怕狗或对狗毛敏感的市民，而实际推行上亦存在不少细节，例如食肆面积大小、每间店舖准许携带狗只的数目等，因此首阶段先在中签的1,000间食肆实行「小步走」的做法，若运作顺利，配额将会增加。

被问及先前已容许狗只进入的食肆应否获得优先排序，陈凯欣认为，首次发放牌照应秉持公平原则，加上现行法例本身亦不容许此做法，因此采用抽签方式较为可取。

中签咖啡厅东主：狗只到访会彻底消毒餐桌

成功中签的陈先生在湾仔经营一间咖啡店，表示对抽中牌照感到开心，但仍希望配额可进一步放宽。他指自己的咖啡厅过往一直有不少狗主携宠物前来，狗主普遍自律，会让小狗留在身旁宠物车内。然而，去年6月食环署巡查时，店铺因容许狗只进入而被扣分及罚款，自此停止有关安排，生意额随即下跌约15%至20%。

陈先生透露，他与生意伙伴本身喜爱狗只，因此无论从个人还是商业角度，对能取得正式牌照均感高兴，期望生意可回复以往水平。

在应对怕狗客人方面，陈先生表示，过往会将怕狗的食客分配到指定区域，订座时亦会事先询问，尽量在不影响其他客人的情况下接待狗主。同时，不喜欢狗的员工会被安排到其他岗位，不怕狗的员工则会学习如何与狗只相处，例如当狗只较嘈吵时的处理方法。

衞生方面，每次有狗只到访后，店方都会彻底消毒餐桌，并定期清洁宠物曾进入的区域。陈先生指，经营多年来，几乎未曾遇到客人与狗主之间的冲突。

候补申请者盼加快发放第二批牌照

于红磡经营咖啡店的方先生未能中签，他指因店内设有户外空间，一直有不少狗主希望带同宠物内进，尤其夏日天气炎热，即使近日本港稍为转凉，平均每日亦有八、九组狗主询问是否可以进入。对于未能中签，他表示「没有失望，本来抽不中的机会也大」，会先等候补机会，同时希望政府能尽快发放第二批牌照。

方先生认为，若获准狗只进入，相信能吸引更多宠物主人前来光顾，业界亦正思考具体执行细节。不过，他指现阶段衞生要求略为严格，有部分餐厅希望可提供经烹煮的宠物食物。

记者：周育莹

摄影：叶伟豪

