「骏马之旅．文艺传承」光影表演太空馆外墙上演 罗淑佩：让文化遗产以崭新形式绽放异彩

​​​「香港非遗月2026」亮点节目之一，香港赛马会呈献系列：「骏马之旅．文艺传承」光影表演，今日（11日）起至6月24日，每晚8时15分至10时于香港太空馆标志性的圆拱形墙身进行光影投射。今年适逢马年，表演以「马」为主题，首次汇聚康文署辖下博物馆与马相关的馆藏和展品，以及天文和非物质文化遗产元素，交织一场贯穿古今的沉浸式光影盛宴。

罗淑佩：此新尝试以光影艺术延续香港非遗月魅力

文体旅局局长罗淑佩在今晚（11日）举行的开幕典礼致辞时表示，光影表演一连两星期于旅游热点尖沙咀的香港太空馆外墙上演，此项新尝试以光影艺术延续香港非遗月的魅力，让香港的文化遗产以崭新形式绽放异彩。

「马的文化意涵更延伸至宇宙，化为星宿，连结天地」

罗淑佩指，今次光影表演以「马」为主题，结合博物馆展品与非遗元素，呈现与马相关的历史文物、艺术珍品及科学知识，让大家看到马的意象如何启迪艺术创作，透过书画与文物展现其动静皆宜的美感和深厚的人文寄托。同时，马的形象亦融入传统节庆、粤剧和吹糖技艺等非遗项目中，化为饶富生活趣味的视觉元素。

她又形容，马的文化意涵更延伸至宇宙，化为星宿，连结天地，勾勒出跨越历史、艺术、非遗与科学的光影旅程。她认为这些元素不但为光影表演注入丰富的文化内涵，也彰显香港作为中外文化艺术交流中心的独特优势，让市民与旅客从多角度认识中华文化的魅力，体现文体旅融合的发展方向。