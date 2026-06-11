狗只入食肆︱「美貌与智慧并重」女主角示范点带「汪星人」去餐厅 食环署预告6.12有片睇！

食环署昨（10日）在社交平台表示，接受食肆提交容许狗只进入的申请已于本周一（6月8日）完结，食环署共接获2,205宗申请，经剔除重复、自行撤回及已知不合资格（包括并非持有有效食肆牌照、主要营运模式为火锅／烧烤的食肆等）的申请后，署方将为余下1,615宗申请进行抽签，以分配名额。首阶段不多于1,000个名额的抽签将于本周五（6月12日）举行。

6.12举行抽签 平均1.6间餐厅争一个牌

署方今日（11日）再发文，预告明日会发布影片，有「美貌与智慧并重嘅女主角」登场，亲身示范如何带「汪星人」去餐厅。「想睇女主角同狗狗们嘅精彩演出？仲想知食环署有咩新安排？去餐厅点样先算系有 Manner 嘅负责任「神队友」狗主？」，密切留意食环署明日（6月12日）下午5时的「正片Post」。