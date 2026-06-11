「梅雨槽」周末杀到有狂风雷暴 大雨维持至端午节？ 天文台：美国及日本电脑模式有分歧

下周五( 19日 )是端午节，天文台今日（11日 ）以「梅雨槽，龙舟水？」为题发表天气随笔，预料一道低压槽会在周末期间（13日至14日）靠近华南沿岸，本港天气渐转不稳定。受该低压槽加上活跃西南季候风及高空扰动影响，天文台预料星期六（13日）稍后骤雨增多，星期日至星期二（14至16日）本港雨势较大及有狂风雷暴。天文台又指，目前电脑模式对于副热带高压脊在下周后期西伸的时间仍有分歧，如副热带高压脊西伸较迟，大雨持续的日子或会较长。市民要时刻留意天文台的最新天气消息。

「梅雨槽」周末靠近 雨势较大及有狂风雷暴

逐渐增强的西南季候风会在明日稍后靠近华南沿岸，天文台解释，不同于偏东气流，来自热带地区较暖洋面的西南气流一般较为温暖而潮湿，其气团性质较不稳定。当春夏之间较凉和较暖气团在华南、华中一带相遇，会在交界之处形成低压槽，一般称为「梅雨槽」。在梅雨槽的影响下，大气变得不稳定。而两股气团之间的辐合也有助暖湿空气的抬升，触发对流发展，引起大雨。

倘梅雨槽停滞不动 大雨天气会持续较长时间

随著梅雨槽在周末期间（13至14日）逐渐靠近华南沿岸，本港天气会变得不稳定。然而，梅雨槽引致的不稳定天气会持续多长时间，天文台表示依然取决于梅雨槽的位置及发展。根据最新的电脑模式预测，梅雨槽会在下周初至中期于华南地区至南海北部徘徊。如果梅雨槽于沿岸停滞不动，本港的大雨天气会持续较长时间。假如梅雨槽短暂移至沿岸以南海域，大雨影响的区域则会稍为南移至南海北部，影响本港的骤雨或会短暂停歇，直至梅雨槽及其相关雨区再度靠近。

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美国电脑模式料骤雨会持续至端午节

当副热带高压脊（简称副高）逐渐增强西伸并覆盖华南沿岸，梅雨槽将会北移至长江流域，而华南沿岸天气将会好转。不过，天文台指各电脑模式对于在下周后期副高覆盖华南沿岸的时间仍有分歧。部分电脑模式例如美国电脑模式预测副高覆盖华南沿岸的时间较迟，骤雨会持续至端午节（即星期五）。而日本电脑模式则预料其覆盖华南沿岸时间较早，本港天气会在星期四逐渐好转。

按照现时预测，星期六稍后骤雨增多，星期日至星期二雨势较大及有几阵狂风雷暴，市民出门上班上学前请留意「我的天文台」应用程式的天气推送通知，而进行户外活动亦须时刻留意天文台最新天气预报，特别天气提示和天气警告。