网约车意见书惊见市民爆粗闹爆的士 立法会竟原文公开 ? ｜Kelly Online

立法会正审议规管网约车的附属法例，并公开收集公众意见，截至昨日（10日）已收到约430份网约车。网约车巨头Uber早前呼吁用家踊跃向立法会表达意见，过半意见书认为1万个网约车限额实在太少，更有市民用粗口闹爆的士牌价，立法会竟原文公开，惟其后记者发现有关意见书已经加上黑格遮挡。

一位名叫Cheng Ching-wai的市民，火气十足爆粗直斥：「我们知道你们在保住个X牌嘅牌价，你们也知道自己是在保住个X嘅牌价，你们也知道我们知道你们在保住个X嘅牌价，我们也知道你们知道我们知道你们在保住个X牌嘅牌价。」

除了粗口，更多是理性建议。市民周先生表示：「我认为网约车数量应不设上限，亦可尽量减低成本，例如保险要求。牌照不可自由转让，但需要加强监管其质素，以免像的士一样，价格高昂但质素差劲。」他更直言：「希望政府不会因保护的士行业而放弃市民福祉。观乎内地发展，其网约车是真正服务市民，价格低廉，方便快捷。」不少撑网约车的市民也批评香港政策落后于深圳、上海及多个国际城市。

另一方面，有业界人士诉苦。服务香港逾10年的Uber司机陈先生提交意见书，支持网约车合法化，力撑「人车绑定」防炒卖，又建议引入「平台统一综合保单」，按实际行程收费以减轻司机负担。他更直指1万个牌照上限严重不足，促请政府动态调整配额，否则只会「叫车难、车费飙」，损害市民福祉。