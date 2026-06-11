办公室女助理认超市偷猫粮及管有烟弹 求情称为流浪猫偷猫粮

30岁办公室助理于今年1月在观塘超市内盗窃猫粮和纸碟等货品，总值约700元，及管有内含尼古丁油的电子烟。她今于观塘裁判法院承认盗窃和管有第一部毒药等两罪，辩方求情指被告为了流浪猫才偷取猫粮，她过去更曾为流浪猫支付2万元医疗费用。署理主任裁判官钟明新押后案件至6月25日判刑，期间被告续准保释。

被告未付款将猫粮带离超巿遭经理截停

女被告吴为宜，承认今年1月11日在观塘启田商场惠康超级市场内偷窃22包猫粮、22罐猫粮和5包纸碟，总值778元；及同日管有一个载有0.62克尼古丁液体的烟弹。

当日早上，超市经理注意到被告，她当时正从货架上取下数罐猫粮和数包纸碟，并放进环保袋内。其后被告没有付款便离开超市，在超巿外被经理截停及报警。

曾捐2万医疗费救病猫 偷猫粮亦为流浪猫

警方到场后拘捕被告，警诫下她承认出于贪心而犯案。她被带到警署搜身时被搜出携有电子烟，警诫下她称「我唔知管有尼古丁油系犯法嘅。」

辩方求情指，被告协助爱协义工照顾流浪猫，其中一只猫患严重腹膜炎，被告出于恻隐之心，为其支付2万元医疗费，惟被告月入其实仅1.4万元。被告案发时因涉案猫粮含益生菌，故希望带给该流浪猫；辩方又呈上爱协义工的求情信，指被告本人并没有养猫，故偷取猫粮并非自用。

案件编号：KTCC730/2026

法庭记者：王仁昌