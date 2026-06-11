两座历史建筑升格为古迹 惩教署研允市民预约实地参观赤柱清真寺

古物咨询委员会今日（11日）下午举行会议，通过将湾仔洪圣古庙及赤柱清真寺，从一级历史建筑升格列为法定古迹，会再向发展局提交建议。

洪圣古庙体现传统岭南民间建筑特色

洪圣古庙是湾仔现存最古老的庙宇之一。古庙原位于海岸线旁，其落成作为渔民和海上商旅供奉「南海之神」洪圣的祭祀场所。古庙于1860年和1867年进行大型重修时，皆获本地行业，包括采石工人，以及广大的华人社群共同捐助。在建筑方面，古庙为一进三开间布局，前设高架门廊，体现传统岭南民间建筑特色，并结合传统设计元素与因地制宜的特征。古庙与天然岩石的融合进一步提升其建筑价值。其现有形制大致确立于1860年的重修工程，加入了花岗石柱、「虾弓梁」和手工精细的建筑构件。古庙的历史构件和装饰，例如石雕、灰塑、花岗石人物雕像，以及在1909年建造的石湾脊饰，均保存完好，保持原貌程度甚高。

见证湾仔由海边渔村变成市区

有古物咨询委员会委员表示，古庙「麻雀虽小、五脏俱全」，长年坐落于繁华商区，陪伴社区发展。古庙亦见证湾仔由海边渔村变成市区，可与填海历史及社区故事结合，推动文化旅游。亦有委员关注古庙的修复问题，指古庙年代久远，修复需专业工艺，可考虑邀内地文物修复专家协助。有委员指目前的评级范围仅限于寺庙区域，并未包含庙外的大石，询问会否将大石纳入法定古迹范围。

赤柱清真寺：唯一坐落监狱建筑群内的清真寺

古物古迹办事处执行秘书（古物古迹）卢秀丽表示，洪圣古庙由东华三院管理，古迹办后续会与其对接，如对方需要历史资料制定修复方案，或希望申请维修资助，古迹办会全力配合协助。她指，目前建议的法定古迹范围是一个正方形，直接沿用寺庙现有的「一级历史建筑」的边界范围来制定。

另一个同获建议列为法定古迹的为赤柱清真寺，是香港第二古老的清真寺，也是唯一一座坐落于监狱建筑群（即赤柱监狱）内的清真寺。其建造由当时监狱署（1982年更名为惩教署）的印度和巴基斯坦籍穆斯林员工，联同本地印度社群共同倡议、捐助并参与完成。在建筑方面，赤柱清真寺是香港罕见的建筑类型，以巴基斯坦拉合尔的巴德夏希清真寺为蓝本。赤柱清真寺虽然缺乏大部分清真寺常见的典型宣礼塔，但它建有设计简约、以宛如宣礼塔的柱子作装饰，仍能充分展现伊斯兰建筑特色。

研推虚拟导览、预约实地参观可行性

有委员指，清真寺位于赤柱监狱内，公众难以接触，建议考虑制作虚拟导览，让市民无需入内亦可参观，另外现时寺庙背面加装冷气机，建议列为古迹后可优化外观。亦有委员指清真寺记录少数族裔在港发展，具重要文化意义，认为虚拟导览可与文旅活动结合，向外界展示香港多元文化。

卢秀丽回应指，正与惩教署商讨，在尊重监狱保安的大前提下，推出虚拟导览、三维扫描等，并研究预约实地参观的可行性。至于冷气机设备，她表示，若未来有改善工程，会向惩教署提出隐藏冷气机位置的建议，但不会强行拆除现有设施。

亦有委员对其列为法定古迹持保留意见，指赤柱清真寺缺乏传统圆拱顶，与典型伊斯兰建筑差距大，认为列为一级历史建筑已足够，未必需要升格为法定古迹。古咨会主席许焯权回应表示，香港历史建筑不能以全球顶尖宗教建筑作比较，如圣保罗大教堂等，重点在于本土的历史脉络及文化和保护价值。

记者、摄影：蔡思宇