市民申「YUT G0R」自订车牌被拒 提司法覆核后聆讯取消 运输署已行使酌情权批出车牌

市民梁皓壹去年11月7日向运输署申请自订车牌「YUT G0R」被拒，署方解读「YUT G0R」为影射某政府部门首长之俗称，继而推论其车辆会被合理地视为代表政府部门。梁皓壹质疑署方标准不一，今年2月入禀高等法院申请司法覆核，案件原订本周二（6月9日）开庭处理，聆讯最终取消。运输署在梁皓壹提司法覆核后向律政司索取法律意见，行使酌情权批出「YUT G0R」车牌，将会安排「YUT G0R」车牌公开拍卖并通知梁皓壹有关拍卖详情。

申请人为梁皓壹，拟答辩人为运输署署长。入禀状指，署方解读「YUT G0R」为影射某政府部门首长之俗称，继而推论展示该车牌之车辆会被合理地视为代表或属于公共机构或政府部门，似乎把「读音或俗称上可能令人联想到某特定人士」等同于「相当可能令合理的人相信该车辆属于或代表公共机构或政府部门」，从而得出结论拒绝申请，误解了法定要求之客观测试「相当可能令合理的人相信」，以不正确法律方向得出结论。

案件开审前运输署批出车牌

梁皓壹指运输署曾批出自订车牌「1GOR」，却拒绝他就「YUT G0R」的自订车牌申请，标准并不客观一致，质疑其决定不合理。法律援助署曾拒绝梁皓壹的法援申请，聆案官黎达祥早前裁定梁上诉得直，向梁批出法援。

案件原订本周二开庭处理，惟聆讯最终取消。梁皓壹在今年3月30日及4月14日收到运输署信件，表示运输署就梁皓壹的「YUT G0R」自订车牌申请，向律政司索取法律意见后重新考虑，运输署署长决定根据《道路交通（车辆登记及领牌）规例》行使酌情权，批出「YUT G0R」车牌，随后会安排「YUT G0R」车牌公开拍卖并通知梁有关拍卖详情。

案件编号：HCAL319/2026

法庭记者：刘晓曦