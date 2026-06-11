Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉政专员胡英明与巴西联邦审计长办公室签署合作备忘录 携手打击贪污

社会
更新时间：17:51 2026-06-11 HKT
发布时间：17:51 2026-06-11 HKT

廉政公署昨日( 10日 )与巴西联邦审计长办公室在廉署总部签署合作备忘录，双方承诺加强合作打击贪污。合作备忘录由廉政专员胡英明及巴西联邦审计长办公室私营机构反贪局局长马塞罗．庞特斯．维安纳签署。双方同日亦举行双边会议。胡英明表示，希望透过加强与巴西联邦审计长办公室紧密合作，将巴西打造为拉丁美洲区域反贪的据点，并强化巴西和邻近国家的反贪网络合作和培训。

冀将巴西打造为拉丁美洲区域反贪据点

此外，巴西、葡萄牙和澳门均是葡语国家和地区，廉署期望未来进一步提升与葡语国家和地区的反贪协作和经验交流，共同提升反贪能力。

巴西联邦审计长办公室私营机构反贪局局长马塞罗．庞特斯．维安纳到访国际反贪局联合会秘书处办公室。
巴西联邦审计长办公室私营机构反贪局局长马塞罗．庞特斯．维安纳到访国际反贪局联合会秘书处办公室。

同时担任国际反贪局联合会(联合会)主席的胡英明又指出，联合会是一个国际反贪平台，聚焦反贪倡议和交流，近年联合会亦采取区域性反贪策略，双方可有效善用这平台提升反贪成效。

马塞罗．庞特斯．维安纳表示，巴西和邻近国家近年来，一方面致力学习应用新科技及人工智能以打击贪污，另一方面，亦要应对有组织贪污罪行带来的挑战。他期望深化对廉署集执法、防贪和教育的「三管齐下」反贪策略的认识，吸收廉署半世纪以来的成功经验，认为持续合作交流对巴西和邻近国家的廉洁发展都有裨益。

双方自2024年开始，一直透过不同的国际反贪项目共同协作，巩固两地的肃贪工作和持续提升反贪能力，包括于联合会的执行委员会中就国际反贪倡议交流意见。巴西联邦审计长办公室于2024年2月亦曾派员来港参与廉署举办的「财务调查及追逃追赃」国际反贪专业发展培训课程，了解香港的反贪及法治体制。廉署于去年3月亦有派员到巴西举行「巴西联邦审计长办公室反贪能力建设课程」，分享反贪策略与工作经验。

签署备忘录后，双方将加强防贪、调查、追逃追赃的经验分享与交流，联合举办培训、研讨会、工作坊及会议，以及合作促进公营及私营机构的诚信文化与透明度等。

最Hit
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
2小时前
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
03:15
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
政情
10小时前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
饮食
8小时前
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
20小时前
曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司｜Juicy叮
曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
影视圈
5小时前
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
时事热话
7小时前
亲属认尸后黯然离去。杨伟亨摄
太古城母女堕楼｜亲友殓房认尸 黯然离开
突发
5小时前
天文台︱明起连落九日雨！西南季候风杀到 周日起连续三日雨势颇大
00:32
天文台︱明起连落九日雨！西南季候风杀到 周日起连续三日雨势颇大
社会
6小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
2026-06-10 15:45 HKT