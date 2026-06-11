廉政专员胡英明与巴西联邦审计长办公室签署合作备忘录 携手打击贪污

廉政公署昨日( 10日 )与巴西联邦审计长办公室在廉署总部签署合作备忘录，双方承诺加强合作打击贪污。合作备忘录由廉政专员胡英明及巴西联邦审计长办公室私营机构反贪局局长马塞罗．庞特斯．维安纳签署。双方同日亦举行双边会议。胡英明表示，希望透过加强与巴西联邦审计长办公室紧密合作，将巴西打造为拉丁美洲区域反贪的据点，并强化巴西和邻近国家的反贪网络合作和培训。

冀将巴西打造为拉丁美洲区域反贪据点

此外，巴西、葡萄牙和澳门均是葡语国家和地区，廉署期望未来进一步提升与葡语国家和地区的反贪协作和经验交流，共同提升反贪能力。

巴西联邦审计长办公室私营机构反贪局局长马塞罗．庞特斯．维安纳到访国际反贪局联合会秘书处办公室。

同时担任国际反贪局联合会(联合会)主席的胡英明又指出，联合会是一个国际反贪平台，聚焦反贪倡议和交流，近年联合会亦采取区域性反贪策略，双方可有效善用这平台提升反贪成效。

马塞罗．庞特斯．维安纳表示，巴西和邻近国家近年来，一方面致力学习应用新科技及人工智能以打击贪污，另一方面，亦要应对有组织贪污罪行带来的挑战。他期望深化对廉署集执法、防贪和教育的「三管齐下」反贪策略的认识，吸收廉署半世纪以来的成功经验，认为持续合作交流对巴西和邻近国家的廉洁发展都有裨益。

双方自2024年开始，一直透过不同的国际反贪项目共同协作，巩固两地的肃贪工作和持续提升反贪能力，包括于联合会的执行委员会中就国际反贪倡议交流意见。巴西联邦审计长办公室于2024年2月亦曾派员来港参与廉署举办的「财务调查及追逃追赃」国际反贪专业发展培训课程，了解香港的反贪及法治体制。廉署于去年3月亦有派员到巴西举行「巴西联邦审计长办公室反贪能力建设课程」，分享反贪策略与工作经验。

签署备忘录后，双方将加强防贪、调查、追逃追赃的经验分享与交流，联合举办培训、研讨会、工作坊及会议，以及合作促进公营及私营机构的诚信文化与透明度等。