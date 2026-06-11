泌尿外科医生叶维晋涉未见病人处方肺癌新药 专家质疑可致药物性肝炎

泌尿外科专科医生叶维晋被指于9年前，于未亲自看过病人的情况下，向一名来自内地的末期肺癌病人处方当时仍在试验的新药，其后病人因肝衰竭病逝。案件今日（11日）于医委会续审，专家证人、临床肿瘤专科医生佃颖恩作供时提到，病人肝脏有问题，而叶处方的新药，随时导致严重的药物性肝炎，形容此治疗是「不归路」。她又指，病人于内地的主诊医生与叶均非肿瘤科医生，认为医生若遇到个案超出自己专业范畴，理应转介予其他专业人士。

医生叶维晋面临6项指控

医生叶维晋被指于2017年10月17日，对其病人王建华有专业失当行为，面临6项指控，包括不当及/或在没有恰当证明下向病人开出「帕博利珠单抗」（Pembrolizumab）；在开药前没有进行足够评估；没有转介病人予肿瘤科医生或纾缓治疗人员等等。

佃颖恩接受控方盘问时指出，「帕博利珠单抗」是免疫治疗药物，会激活人体免疫系统，对癌细胞加以攻击，但需时见效。

专家证人指病人肝状况欠佳 无法负荷药物并发症

佃颖恩接受控方盘问时指出，「帕博利珠单抗」是免疫治疗药物，会激活人体免疫系统，对癌细胞加以攻击，但需时见效。不过当时病人癌症已扩散，相信未等到药见效就会病殁。同时，实验室报告已显示病人的肝状况欠佳，根本无能力负荷药物引起的并发症，例如药物引致的肝炎等。她解释，若肝健康，仍可透过抑压免疫系统减轻并发症，惟对于今次的病人而言，免疫治疗或是「不归路」（no return ），直言病人会于疗程中死亡。

药物仅对有「PD-L1 」特征病人有效

她续指，当时「帕博利珠单抗」对于该名病人所患的癌症，即小细胞肺癌的疗效仍试验阶段，且该药只对癌细胞上有「PD-L1 」特征的病人有效。不过，叶所提供的病人医疗纪录中，并无任何测试PD-L1的纪录。

叶供称对肾脏、胰脏癌症有提供免疫治疗经验

作为泌尿外科专科医生，叶却为肺癌病人处方癌症新药。他于供词中解释，自己除了临床训练有相关经验外，对于肾脏、胰脏的癌症亦有提供免疫治疗的经验。同时，他亦指，病人本身亦不想再转介，且他于西安的医院已经获医生诊断，故未有将病人再转介至其他专科。

专家证人指专科培训需时 若超出专业范围应予转介

不过，佃就直言不认同叶的做法，认为医生对于癌症病人必须检查其验血、造影报告，亦应亲自与病人会面诊症，以获取更多资料。她又提到，该名病人患肺癌，但他在中国内地求医时，主诊医生是一名介入放射治疗医生，而其家人经网上途径找到泌尿外科的叶。她认为，肿瘤科的守则不断推进，单是专科培训已要6、7年，以医生的专业判断，若超出自己专业范围，应转介予其他专业协助。

记者、摄影：伍万庭