男教师涉多次非礼女学生包括捉手手淫 事主坦言年幼不懂应对 叹性教育失败

32岁男教师涉嫌于5年间，多次在粉岭中心停车场、学校等地点私会女学生，期间作亲吻、拥抱等举动，多次操控女方的手为自己手淫，又著女方为他口交。男教师否认9项非礼罪，今于荃湾法院（暂代区院）受审。事主指被告是她的初中班主任，坦言被侵犯时内心感拉扯，一方面觉得有问题，另一方面又曾受被告帮助，「我唔听佢话系咪唔啱」。她又指当时年仅14岁，不懂得反应及求助，「只能话香港性教育好失败」。

指被告曾称会等X毕业发展成情侣

被告郑汉斯，被控9项猥亵侵犯罪，指他于2019年11月至2024年6月间，分别在粉岭中心停车场、某学校、元朗某地方，以及元朗某住宅单位，九度猥亵侵犯X。

控方开案陈词指，事主X出生于2005年，被告则生于1994年；案发时X介乎14至19岁。被告曾任X中一至中二的班主任，并在她中四至中六时任教化学。

今年21岁的X在屏风后作供，指与被告是师生关系，被告会形容二人为「阿哥阿妹」，又称会等X毕业，期望可发展成情侣。X续指，初中时被告多数用Snapchat与她联络，更形容是「偷情工具」，因该通讯软件的用家可选择储存哪些讯息。

停车场中牵手拥抱吻额捉手入裤手淫

X忆述2019年11月1日她到粉岭探亲，被告透过Snapchat的定位得知她的位置，邀约X见面，X虽觉不妥但也没甚么大不了。被告当日带X到粉岭中心停车场，两人曾牵手及拥抱。X表示当时觉得亲切，「似亲兄妹、好close嘅朋友嘅拥抱」。被告突然亲吻X的前额，她感到惊讶无法反应，而被告一直牵著她的手直到道别。

X又指被告会称上述停车场为「老地方」，并再次邀她见面；X不清楚自己为何应邀。第二次见面时，被告似乎刻意寻找隐蔽地方，闲谈后被告提议X「要唔要试吓掂我下面」。X形容当时脑袋一片空白，无法回应，而被告捉著她的左手放入裤内，「好似guide住我咁」。

X：无人教如何应对成人诱迫性行为

X表示有接触到被告的皮肤，之后被告用X的手替自己手淫，历时5分钟内。惟X不记得最后被告射精在地上抑或纸巾，她重申无主动为被告手淫。X提到她当时完全僵住，加上年仅14岁，她无概念应该要就此求助，坦言：「只能话香港性教育好失败」。X又指多年来都无人教授她，要如何应对成人诱迫性行为。案件明续。

案件编号：DCCC889/2025

法庭记者：雷璟怡