港珠澳大桥6.25推「无感e-道」 无须停步5秒即可过关 料5万人合资格申请

入境处推出全新「无感e-道」，首个试点将于本月25日，于港珠澳大桥香港口岸离境大堂启用。已登记市民可以全程无须停步、无需出示香港身份证或二维码，体验「无感通关」出境过程，全程仅需5秒。入境处助理处长（资讯系统）柯重钰表示，预计试点受惠人数有约5万人，占大桥口岸出入境人次的20%，料可有效达到分流作用，令整体口岸通关速度有所提升。他重申，处方冀透过试点收集更多数据，未来拟扩展到其他出入境的口岸。

「无感e-道」运用容貌识别及AI人工智能影像分析技术

柯重钰今日（11日）表示，入境处一直不断创新，致力运用先进科技提升出入境服务，让市民和旅客可以享受更方便和快捷的通关体验。他指，「无感e-道」运用容貌识别和AI人工智能影像分析技术，当使用人士通过「无感e-道」时，会进行身份辨认和核实，全程只需要5秒，且使用人士全程毋需停步，更不需要出示香港身份证或e-道二维码。

研发费约600万 精准度超过99%

柯重钰指出，是次系统研发费约六百万，当中包括容貌识别技术及AI影像分析两大核心技术，系统精准度超过99%；通关速度由现时传统「e-道」约8秒提升到5秒。他又指，保安是至关重要，如果有人冲闸，系统会自动识别，闸门会即时关闭；同时，每一条通道都会有专责人员监控运作，确保运作安全。

使用资格：90日内出入境10次

柯重钰表示，凡11岁或以上的香港永久居民，只要于过去90日内使用港珠澳大桥香港口岸的旅检大楼，出境或入境10次以上，便可从即日起透过入境处「非触式e-道」流动应用程式进行登记，并在本月25日服务推出当日起，使用「无感e-道」。他指，试点规定使用资格必须90日内出入境10次以上，目的是希望针对经常使用口岸的人群收集更多数据，现时估算有5万人合资格。他强调，处方收集足够的数据后，将会积极研究扩展到其他出入境的管制站和其他使用人群。

入境处提醒，已登记的香港永久性居民在使用「无感e-道」时，仍须携带有效的香港身份证。此外，市民仍可选择使用其他e-道或传统柜位办理出入境检查手续。

记者 赵克平

摄影 汪旭峰