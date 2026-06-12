专访︱汤文龙︰律师会新会址可成重要桥梁 为全球各地律师团体提供专业交流场地

香港律师会于今年4月正式迁入中环中心新会址。律师会会长汤文龙表示，新会址不只是一个新地址，更是会员共享的专业平台，促进交流、学习与协作。他透露，本月17日将举行「法律科技圆桌会议」，汇聚业界主要持份者，两岸四地青年律师论坛日后亦会在此举行，反映新会址可成为重要桥梁，为全球各地的律师团体提供专业交流场地。

汤文龙表示，无论在多用途设施进行正式会议，还是在「咖啡角」轻松互动，希望可以营造有利对话、同侪精神与归属感的环境，象征律师会已准备好以更积极的姿态，回应法律及商业环境的迅速演变。至于位于永安集团大厦的旧会址，将转型为专为会员而设的多功能服务中心，支援仲裁、调解及其他争议解决服务，以及培训和专业活动。

汤续指，律师会本月17日将举行「法律科技圆桌会议」，以「法律科技赋能法律实务创新」为主题。会议由律政司、香港律师会及香港大律师公会合办，届时将汇聚业界主要持份者，共同探讨最新发展、创新技术在法律实务中的实际应用，以及业界未来的发展机遇，至于两岸四地青年律师论坛日后亦会在新会址举行。

香港律师会除了举办各类交流会、分享会及论坛外，亦需接待来自世界不同地区的代表团。汤文龙预告，未来将有韩国代表团到访香港，同时不少内地省市代表团亦对到访律师会表达浓厚兴趣，强调新会址可成为重要桥梁，为全球各地的律师团体提供专业交流场地。

记者︰黄子龙