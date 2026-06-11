到访女同学家于浴室装偷拍镜头 18岁男生认窥淫判感化1年

18岁护理系男学生去年5月受女同学邀请到其家中晚饭，擅自在同学家中浴室内安装摄录镜头。同学母亲事后发现镜头，揭发事件及报警，涉案男生警诫下承认贪玩犯案。他早前承认1项窥淫罪，今于观塘法院被判感化1年。署理主任裁判官钟明新接纳被告早前还押两星期已深刻反省，考虑到涉案镜头没有拍摄到任何私密部位及被告初犯等，故采纳感化官建议。

报告指被告自卑须受辅导及治疗

被告梁逸晞，早前承认一项窥淫罪。

辩方今进一步求情，指被告早前已还押14天，深感懊悔。报告亦显示被告身体瘦弱，经常到医院求诊，他明白需要接受辅导和治疗，以改善其自卑问题；心理报告又指被告须心理专家介入，以协助更生。

官考虑年少初犯有悔意决定判感化

钟官判刑时，指幸好涉案镜头没有摄录到任何私密照片或影像，接纳被告在还押期间已深刻反省，考虑他认罪、初犯及年少，决定采纳报告建议，判处感化一年。钟官提醒被告，他须在学习和居住等方面遵从感化官指示，依指示接受心理辅导、精神治疗、参与团体计划等，若不遵从指示，可视为违反感化令，或须重新判刑。

女事主家人发现浴室被偷装镜头

案情指，被告和另一名女同学于去年5月16日受到女事主X邀请，到X将军澳家中吃晚饭。两日后，事主的母亲在家中浴室内发现一个镜头，而该镜头电量已耗尽及不属于家中任何成员，检查当中的记忆卡则发现拍摄到两名女同学在浴室内的影像。

两女同学被拍到但角度问题未影到私密处

两名女同学透过WhatsApp质问被告，而被告承认是他把镜头放在该处。报警后，警方调查涉案镜头，发现曾拍摄到被告安装镜头，以及两名女同学上洗手间，但因角度问题而没有拍摄到私密部位；镜头于案发当晚已停止摄录。

被告被捕称因贪玩犯案

警方调查后锁定被告身份及拘捕他，他在家长陪同下接受警诫，他承认因贪玩犯案，已感到后悔。

案件编号：KTCC2118/2025

法庭记者：王仁昌