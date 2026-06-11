网约车｜Uber调查显示近9成乘客认为1万个配额严重不足 促建数据为本检讨机制

Uber今日（11日）公布2026年5月进行的网约车规管意见调查结果。是次调查共收集逾万名香港乘客及四千多名司机回应，近九成乘客指一万个牌照配额严重不足，逾八成司机与乘客均反对抽签发牌，促请政府优先考虑具良好纪录的活跃司机。Uber建议当局建立数据为本的每季检讨机制，并容许平台提供按量计算的统括保险。

逾八成九乘客指万个配额不足 促建立数据为本检讨机制

是次为期六天的意见调查，共收集了10,009名乘客的回应，当中有八成九受访者认为10,000个牌照配额「严重不足」。香港去年有超过30,000名活跃的网约车司机，若将牌照限额定于10,000个，意味著司机人数将大幅削减超过三分之二。乘客对此明确表达忧虑，认为配额上限会削弱叫车的便利程度、延长候车时间及推高车费等。其中，有八成六受访者认为在繁忙时段或雨天等高需求情况下将更难叫车，八成三预料车费将会上升，另有八成则指出候车时间或将显著增加。

对于未来方向，乘客认为牌照限额安排应更具弹性。当中九成三受访者表示，政府应在2027年8月法例全面实施前，根据平台的营运数据检视及调整牌照配额上限；九成受访者则认为，政府应参考平均候车时间、预约成功率等数据为基础，设立清晰、透明、定期及以数据为本的检讨机制。

司机乘客同反对随机抽签发牌 忧自购商用保险引发退行潮

是次调查共接获4,569名司机的回应，当中七成四表示对10,000个牌照限额安排「极度担忧」，指配额过低将极难取得牌照，直接威胁其生计；另有18.5%受访者表示「非常担忧」供不应求。调查指出，有四成一受访司机表示其个人或家庭收入中有八成一至百分之百来自提供网约车服务。在现行建议的牌照配额上限下，高达七成六司机预计将即时面临经济困难，两成三司机则需要提早退休或面临暂时失业。此外，有七成五司机认为政府应在司机投资购买合资格车辆前，先让司机得知牌照分配结果。

至于牌照分配方式，司机普遍支持优先考虑司机过往安全及服务评分、对网约车收入的依赖程度，以及整体驾驶活跃度等因素作优先准则，认为这些指标最能反映司机的投入程度及可靠性；约八成三受访乘客认为，相较于以抽签或拥车年期作为分配基准，优先考虑现有具良好安全及服务纪录的活跃司机更为合理。同时，有八成六受访者认为此举有助为乘客提供更稳定、可靠及高质素的出行体验，仅有百分之七的乘客认为随机抽签或拥车年期标准是合理的分配方式。

此外，调查结果显示，若司机需自行投保每年保费约10,000至30,000港元的商用第三者责任保险，高达七成受访司机表示相关成本难以负担，甚至可能因此退出行业。相反，有八成四受访者强烈支持让平台继续提供按实际用量、涵盖每次网约车行程的统括保险方式，认为此安排对兼职或弹性工作的司机而言更实际可行。

Uber香港公共政策和政府事务主管李芷瑜表示，鼓励政府采取更平衡的配额安排，设计一套每季定期进行以数据为本的检讨机制，并优先考虑纪录良好的活跃司机，为香港建立一个符合国际城市标准的规管框架。

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