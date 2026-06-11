新皇岗口岸｜内地官媒引消息：预计7月启用 保安局 : 有待两地政府进一步商讨

新皇岗口岸的工程进度，备受深港两地居民关注。广东省委宣传部主管媒体《21世纪经济报道》，于昨日（6月10日）引述消息指，新皇岗口岸预计2026年7月正式启用，老口岸原地拆改重装升级完毕，目前主体大楼已完工，各类通关设备正在调试中。

保安局 : 大楼主体结构施工建设已基本完成

保安局回复《星岛头条》查询时表示，新皇岗口岸联检大楼主体结构施工建设已基本完成，港深双方正以「同步施工」形式进行大楼内部工程，以及安装所需设施。特区政府会继续与深圳市政府保持紧密合作，积极落实各项筹备工作。至于口岸启用安排和时间表，有待深港两地政府进一步商讨。

新皇岗口岸｜据悉主体大楼已完工

此外，官媒中央广播电视总台旗下的《大湾区之声》微信公众号，同日也引述消息指，新皇岗口岸预计2026年7月正式启用。该口岸采用「一地两检」及「合作查验、一次放行」通关模式，取代传统的两次排队模式。

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近期亦有消息指出，该24小时通关的陆路口岸，预计最快7月底试行，此口岸会将过关时间大幅缩短至5分钟，出关后亦可乘地铁直达深圳万象食家、福田水围夜市等热门吃喝玩乐景点。

而在「一地两检」下，香港的本地公共交通工具可直接抵达联检大楼内的公共运输交汇处，提供「点对点」的直达便利。运输署拟开办往来新皇岗口岸及多区的4条全新专营巴士路线，届时「皇巴」服务亦会取消。