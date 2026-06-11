BIGBANG香港站︱世界巡回演唱会8月展开 11.13至11.15落户启德主场馆
更新时间：12:50 2026-06-11 HKT
发布时间：12:50 2026-06-11 HKT
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韩国人气天团「BIGBANG」于8月展开世界巡回演唱会，根据其官方facebook帐户消息，香港站会在11月13至11月15日（周五至日）举行，落户启德体育馆主场馆，购票详情稍后公布。
BIGBANG现时以G-Dragon、太阳及大声三人形式活动。
BIGBANG 20周年 时隔十年再来港
今年是BIGBANG出道20周年，来港开骚的消息一直传出，到今日正式落实。根据其官方帐户的消息，其世界巡回演唱会，首场为韩国高阳综合运动场，尾场为高雄体育馆。翻查资料，BIGBANG 对上一次来开演唱会已是2017年，于启德邮轮码头举行《BIGBANG10 THE CONCERT - ‘0.TO.10’ FINAL IN HONG KONG》。
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