BIGBANG香港站︱世界巡回演唱会8月展开 11.13至11.15落户启德主场馆

韩国人气天团「BIGBANG」于8月展开世界巡回演唱会，根据其官方facebook帐户消息，香港站会在11月13至11月15日（周五至日）举行，落户启德体育馆主场馆，购票详情稍后公布。

BIGBANG现时以G-Dragon、太阳及大声三人形式活动。

韩国人气天团「BIGBANG」于8月开始展开世界巡回演唱会。BIGBANG FB 图片

BIGBANG 20周年 时隔十年再来港

今年是BIGBANG出道20周年，来港开骚的消息一直传出，到今日正式落实。根据其官方帐户的消息，其世界巡回演唱会，首场为韩国高阳综合运动场，尾场为高雄体育馆。翻查资料，BIGBANG 对上一次来开演唱会已是2017年，于启德邮轮码头举行《BIGBANG10 THE CONCERT - ‘0.TO.10’ FINAL IN HONG KONG》。