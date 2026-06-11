8旬翁自认咸湿四度非礼7岁孙女 曾指插私处下体磨阴 女童上性教育课始知遭性侵

7岁女童就读幼稚园高班至小二期间，先后至少4次遭80岁祖父非礼私处，直至去年向社工揭发事件后报警。祖父今于区域法院承认4项猥亵侵犯罪，案情指他藉按摩为由非礼孙女私处，曾指插和用下体磨擦孙女私处，孙女感到撕裂般痛楚；他另曾替孙女洗澡期间非礼她私处，多达10次以上。法官李庆年押后案件至7月3日判刑，以待索取精神和心理报告，期间被告须还押。

借口按摩触摸及指插私处并下体磨阴

被告姓名以L.M.K.作代号，他承认于2016年9月1日与2019年7月31日之间，分别4次在牛头角某单位猥亵侵犯当时7岁女童X。

案情指，X就读幼稚园高班至小二期间，由于父母须上班，她放学后便会前往被告家中。她在祖父母的床上看YouTube期间，被告突发进房及提议给X按摩。被告叫X脱去衣服，他最初仅按摩X的小腿，但双手渐渐向上移，最后摸到X私处。被告曾指插X私处，令X感到撕裂般痛楚，被告又曾用下体磨擦X私处约5分钟。X以为这样按摩是正常，故没有叫被告停止，类似事件曾发生约3次。

被告给X洗澡时也曾非礼X，他给X抹干身体时，X感觉到被告故意用手触摸她私处，为时约一分钟；类似事件发生逾10次以上。

女童上性教育课始知原来多次受祖父性侵

X在小五上性教育课时，发现被告行为是「性骚扰」。她觉得奇怪，不知道被告为何会这样做，她觉得恶心，但从没有把事件告诉任何人。

及至去年2月7日早上，母亲Y叫醒X上学，但X情绪低落及不想上学，追问下X透露被告给她按摩期间曾非礼她私处，其后更哭起来，当时Y便抱紧X，没有追问下去；X后来向驻校社工揭露事件及报警。

被告被捕称「一时咸湿」及压力大而犯案

去年3月13日，被告被捕，警诫下他承认「我一时咸湿，所以用手摸同用手指插孙女阴部，又用阴茎磨孙女嘅阴部，我依家知错啦」，他又称因压力大而犯案，感到羞愧；他否认在替孙女洗澡时非礼她，称为她抹身时触碰到私处，但并非故意。

李官今押后判刑，以待索取精神和心理报告，评估被告是否患精神疾病或有娈童癖，以及其重犯风险及对社会危害性。李官亦拟索取事主创伤报告，但控方透露事主家属不愿事主再忆起事件，故李官不索取相关报告。案件押后至7月3日判刑，期间被告须还押。

案件编号：DCCC1190/2025

法庭记者：王仁昌