Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

纵火损坏医务中心墙壁 躁郁症文书主任被判2个月医院令

社会
更新时间：11:35 2026-06-11 HKT
发布时间：11:35 2026-06-11 HKT

37岁助理文书主任今年3月纵火损坏医务中心墙壁，他早前承认纵火罪，还押至今早于东区裁判法院判刑。主任裁判官张志伟表示本案由精神病引致，庆幸无人受伤，虽不是大范围易燃情况，惟仍造成他人惊恐。张官认为医院令可助被告重新做人，终判处2个月医院令。

官：医院令可助重新做人

辩方求情引述精神科报告，指被告的躁郁症病情有改善，但仍需精神科治疗，望法庭判处医院令。张官指一旦火势蔓延将导致严重伤害，幸好无人受伤，最后亦非大范围易燃的情况，但仍造成他人惊恐。张官认为被告若无患病应不会犯案，医院令可助被告重新做人，终判处2个月医院令。

被告陈嘉诚，早前承认于2026年3月17日，在中环德辅道中19号环球大厦1203室思健医务中心，无合法辩解而用火损坏厉于思健医务所有限公司的墙壁，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。法庭早前下令被告赔偿2000元予受害公司。

案件编号：ESCC706/2026
法庭记者：雷璟怡

最Hit
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
14小时前
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
影视圈
20小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
21小时前
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
旅游
21小时前
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
20小时前
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
影视圈
18小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
伊朗局势︱美军对伊朗展开新一轮打击 轰炸多个「关键设施」 伊朗称关闭霍尔木兹海峡︱持续更新
伊朗局势︱美军对伊朗展开新一轮打击 轰炸多个「关键设施」 伊朗称关闭霍尔木兹海峡︱持续更新
即时国际
3小时前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
生活百科
20小时前