纵火损坏医务中心墙壁 躁郁症文书主任被判2个月医院令

37岁助理文书主任今年3月纵火损坏医务中心墙壁，他早前承认纵火罪，还押至今早于东区裁判法院判刑。主任裁判官张志伟表示本案由精神病引致，庆幸无人受伤，虽不是大范围易燃情况，惟仍造成他人惊恐。张官认为医院令可助被告重新做人，终判处2个月医院令。

官：医院令可助重新做人

辩方求情引述精神科报告，指被告的躁郁症病情有改善，但仍需精神科治疗，望法庭判处医院令。张官指一旦火势蔓延将导致严重伤害，幸好无人受伤，最后亦非大范围易燃的情况，但仍造成他人惊恐。张官认为被告若无患病应不会犯案，医院令可助被告重新做人，终判处2个月医院令。

被告陈嘉诚，早前承认于2026年3月17日，在中环德辅道中19号环球大厦1203室思健医务中心，无合法辩解而用火损坏厉于思健医务所有限公司的墙壁，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。法庭早前下令被告赔偿2000元予受害公司。

案件编号：ESCC706/2026

法庭记者：雷璟怡