明爱KOL女实习医生涉未经授权浏览病人资料 林哲玄指已牵涉诚信问题：就算能毕业也难以正式注册

明爱医院一名KOL女实习医生「Angel」，近日先后被揭发擅自用医院器材为自己照X光、找在屯门医院工作的男友代自己为病人做直肠镜检查，昨日医管局再公布，发现该实习医生怀疑在未经授权下，擅用他人帐号登入临床医疗系统，浏览屯门医院的病人纪录，医管局已报警处理并暂停该名实习医生及屯门医院一名驻院医生的临床工作。

外科医生、医疗衞生界立法会议员林哲玄今早（11日）在商台节目先后分析三件事。他表示，未经授权浏览病人资料本身已涉及诚信问题，性质严重。目前涉事者被暂停实习，在这情况下，如该人未能完成实习，就算在医科毕业也无法正式成为执业医生。被问到该人为病人做直肠镜检查时假手于人，是否因为「嫌污糟」，林哲玄指难以猜测，但直言「嫌污糟就唔好做医生啦！」

擅用他人帐户览病历最严重 涉诚信及私隐问题

林哲玄在节目中详细分析该实习医生的三项违规行为，其中以擅用他人帐户登入电脑系统浏览病人纪录的问题最为严重。他指出，医护人员查阅病人资料时，系统均设有相应权限。若医生为了跟进自己名下的病人，跨院查阅纪录是合理且被允许的；然而，涉事医生本身在该院没有所属病人，却怀疑使用他人的帐户及密码登入系统，做法绝对不当。

他强调相关的系统帐户是不可转让的，亦不可以告诉别人密码。林哲玄担忧涉事者查阅的内容，是否出于非医疗需要去窥探他人资讯，此举已牵涉个人诚信问题，亦对病人私隐构成极大威胁，这相信亦是医管局决定报警处理的原因。

但林哲玄坦言，现实上不可能在系统中禁止医生查阅非自己跟进的病人，因为一旦病人要入院急救，由前线医生临时接管，医生可能有现实医疗需要，查阅该病人的病历和药物敏感等资讯。

涉事的KOL女实习医生「Angel」。

外来医生代做检查 脱离监督机制兼未顾及病人权益

针对找来另一间医院的医生男友「代劳」进行直肠镜检查一事，林哲玄形容此举同样存在重大缺失。他解释，实习医生持有的只是「暂准执业」牌照，明文规定必须在所属部门上司及专科医生的严格监督下工作。若由非该部门的外院医生处理，该名外来者不但脱离了原属医院的监督机制，更可能抵触自身的医生牌照规定。他又指，一旦在「代劳」的医生检查期间发生医疗事故，个案会难以跟进，后果可能很严重，所以在实习期间的医疗程序，都应该在上司的正规监督下进行，当然上司不可能全天候在身边看着，但作为实习医生，也有责任遇到疑难时向主管请教。

此外，进行任何医疗程序前，医生必须了解病人病历并取得病人同意。外院医生既无权查阅该病人的私人病历，在不了解病情的情况下强行进行检查，令病人未能得到应有的私隐及医疗保障。对于有揣测指该实习医生可能觉得直肠镜检查「污糟」，林哲玄指具体原因难以猜测，但该程序对已完成实习的医生而言相对简单，又笑言：「嫌污糟就唔好做医生啦！」又指对实习医生而言，在前线协助病人检查是吸收经验的好机会，理应「争住做」。

外科医生、医疗衞生界立法会议员林哲玄。资料图片

医疗仪器非「水喉」 擅自照X光忽视辐射风险

至于擅自使用移动式X光机（C-arm）为自己照X光一事，林哲玄解释，X光具放射性，使用时必须极度小心并确保环境安全。他指出，仪器平时存放的空间未必具备足够的辐射隔绝设备，胡乱开启或会影响附近人员的健康。

他重申，医疗仪器是为病人而设，医生若自身有医疗需要，亦必须依循「正正经经」的途径登记求诊。他形容使用医疗仪器并非「好像随便开个水喉，开一开、闩返咁简单」，若完全没有任何医疗及登记纪录便私自进行照射，在程序上绝对不当。

停职恐致未能完成实习 拥学位亦无法执业

事件揭发后，涉事的实习医生已被暂停临床工作。林哲玄解释，医科生即使取得大学学位，并不等于自动成为执业医生。要正式注册，必须顺利完成法定的实习期并获发证明。由于她目前被停职，若最终无法取得完成实习的证书，将变相无法成为正式的注册医生。

至于其医科学位会否被褫夺，他指出除非涉及在学期间以作弊等违反诚信的手段毕业，否则大学一般不会随意撤销已颁发的学位，但重申「有学历不等于能从事该行业」。

最后，对于接连发生违规事件是否反映医院制度存在漏洞，林哲玄认为，现时正是因为有制度的监察，才能够将这些问题发掘出来。虽然同事间的警觉性可以加强，但他反问社会是否需要去到完全依赖人工智能、全天候追踪员工一举一动的地步。