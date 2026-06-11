每日杂志｜观塘市中心改道 车流死结待疏导 裕民坊及同仁街6．28起封闭 21条路线受影响

为配合市建局「观塘市中心2.0」项目最后一期发展的地下管线改道工程，裕民坊及同仁街的行车道将于本月28日凌晨零时起封闭；受影响的18条巴士路线、2条小巴路线及以裕民坊为终站的跨境巴士将会改道。有巴士工会及公共交通关注团体指出，目前物华街及协和街一带于繁忙时间经常出现「车龙」，担忧日后多条巴士路线改道至上述路段，或加剧交通挤塞问题，促请当局密切监察实施后的情况。市建局回复指，有关改道安排不会对区内交通造成重大影响，未来会适当调节交通灯号及增设巴士专用线，以纾缓交通压力。

受影响的18条巴士路线、2条小巴路线及以裕民坊为终站的跨境巴士将会改道。 市建局网站

裕民坊公共运输交汇处出入口处，有市民冒险走出马路。

根据市建局公布的资料，将有7条巴士路线改道物华街；6条巴士及2条小巴路线改道协和街；1条巴士路线改道观塘骏业里；另外4条巴士路线及跨境巴士将迁入裕民坊公共运输交汇处。

记者日前于早上繁忙时间到物华街、协和街及康宁道观察，现场所见车流密集。有巴士被堵于裕民坊公共运输交汇处出口，等候近5分钟仍未能驶出；每当有巴士转弯驶入总站，后方亦很快形成「车龙」。此外，物华街往协和街方向路段，有非紧急救护车停泊，驶经车辆只能使用余下一条行车线通过；协和街转入物华街方向，亦有校巴短暂停留接载学童。

早上繁忙时间，物华街出现「车龙」。

繁忙时间，观塘道与康宁道交界因车流过多，行车较缓慢。

非繁忙时间，观塘回旋处往协和街方向仍出现「车龙」。

对改道安排，乘搭九巴89线的市民陈先生表示，对部分新站选址有所保留，现时多条路线的小巴均会驶经物华街，受康宁道交通灯号的影响，「车流可能会倒灌回协和街。」他提到，若日后再增加多条巴士路线，恐加剧塞车问题，并指政府近年规划欠考量，令观塘交通问题长期未能解决，「巴士本来可以很快（去到不同地方），但现在不是塞车，就是绕路。」

改道措施对巴士服务的影响亦备受关注。汽车交通运输业总工会九巴分会主任黎兆聪表示，前线车长对新措施仍有一定忧虑，包括担心交通挤塞导致班次延误，增加脱班风险。他指出，由于部分路线需经康宁道前往牛头角道，以衔接原有行车路线，无法改道至观塘道，再加上私家车、校巴等车流，预计月底封路后，物华街及康宁道一带将成为交通挤塞的「重灾区」。

黎兆聪解释指，康宁道与物华街交界的车流向来繁忙，「即使物华街亮起绿灯，康宁道下山的车辆也会堵塞路口，每次转灯只能过3、4辆车。」他认为相关路段未必能完全消化新增车流，日后巴士可能需等候5至10分钟才能通过，期望运输署及巴士公司密切监察情况，包括检视繁忙时间的交通安排等。

有跨境巴士停泊在裕民坊，等候进入裕民坊公共运输交汇处上客。

违泊严重 巴士难以「埋站」

香港公共交通智库干事陈迪遥亦指出，物华街从四线单向行车改为双线双向后，已加重康宁道的塞车问题，「车龙」甚至可延伸至港铁牛头角站；该路段亦长期有货车上落货物、私家车违泊等问题，巴士难以「埋站」，「已经引致到警方要加强执法的问题。」

陈迪遥直言，较担心9月开学后的情况，届时早上巴士、校巴、家长接送车辆，以及前往基督教联合医院的小巴将同时挤进协和街一带，不排除挤塞情况蔓延至观塘道。

此外，他提到，跨境巴士目前主要停泊在裕民坊，接近出发时间才会驶进裕民坊公共运输交汇处；裕民坊封闭后，跨境巴士或会违泊在附近路段，变相阻塞车路。

香港公共交通智库干事陈迪遥希望政府加强打击违泊，以纾缓交通压力。

陈迪遥指，若有关路段一旦发生交通意外、车辆故障或灯号失衡，均可能导致严重挤塞，「如果巴士服务受影响，只会加剧流失乘客」，引致越来越多市民选择铁路，巴士公司或会加价或缩减班次，不利整体公共运输发展。他希望政府加强打击违例泊车问题，避免情况恶化。

观塘道回旋处车流密集。

除了车流死结，改道后的人流安全亦引发讨论。市民陈先生直言，由小巴总站到物华街麦当劳对出的路段并不算宽阔，「如果突然之间许多人一起在那个位置等巴士，是比较拥挤的。」经常到物华街买菜的游女士认为，巴士站迁往物华街并不方便，繁忙时间候车人流或会阻碍出入。

观塘区议员张培刚表示，不少居民习惯在裕民坊及同仁街一带乘搭巴士和的士，对即将实施的新交通安排难免感到担忧，「有些路线要进入到商场内上落，市民需要时间适应和习惯。」惟他认同，重建工作应尽快展开，「该片土地已丢空多年。」

观塘区议员张培刚表示，部分居民对新的交通安排感到担忧。

张指出，区议会曾向当局建议，希望施工期间尽量便利居民出行，包括在工地中间增设行人通道，最终获采纳，「起码有一两条通道让大家可以直接过去，不用绕到旁边的行人路。」不过他坦言，物华街及协和街的候车位置空间有限，未来不排除出现挤逼情况。

市建局：行人路分别阔5米及3.5米

市建局回复查询指时强调，早于今年1月已委托独立交通顾问，在项目范围内的主要道路，包括观塘道、协和街、物华街及康宁道一带，进行详细的交通影响评估，结果显示有关改道安排不会对区内交通造成重大影响。

针对市民对候车空间狭窄的担忧，市建局指，位于物华街及协和街的新巴士站和小巴站，其行人路分别阔约5米及3.5米，有充足空间供乘客候车及行人通行。此外，局方亦将在同仁街通往协和街之间，增设一条临时行人路，方便市民前往新车站，亦可为市民提供额外的候车空间。

此外，协和街南行与物华街交界处亦会增设巴士专用线，方便巴士右转入物华街，从而减轻开源道回旋处的交通压力。市建局指，4月下旬已与巴士营办商进行运作测试，结果显示在相关安排下，该处交通保持畅顺，局方会与相关部门密切留意封路后的情况，如有需要会适时作出调整安排。

运输署亦表示，协和街近裕民坊小巴总站出入口处的交通灯号，将于封路后进行优化，容许小巴由总站直接右转往协和街南行，有助缩短部分小巴路线的行程时间。市建局工程团队将在周边道路竖立适当的交通改道指示牌，警方亦会在封路初期加强交通管理。

及早检视整体交通规划 提升道路畅达性

地下管线改道工程即将展开，有公共交通关注团体指出，随着安达臣道等新发展区人口持续增加，政府应及早检视整体交通规划。

香港公共交通智库干事陈迪遥指出，安达臣道发展计划将为观塘区带来大量人口，预计交通需求会持续上升。他建议当局及早检视观塘区整体交通规划，以免对市民出行造成更大影响。

观塘区议员张培刚亦表示，区议会一直希望藉重建契机改善观塘区交通，例如研究增加附近的行车线，提升道路畅达性，亦多次提出扩建港铁观塘站，以纾缓区内交通压力。

谈及观塘区整体重建前景，张培刚认为，市建局目前正进行的地下管线改道工程，将有助未来发展商接手后加快推进项目。至于能否吸引发展商参与，他表示难以预测，「发展商始终是做生意，很视乎整体市场环境。」不过他指出，裕民坊地皮位处观塘的核心地段，对项目前景仍有信心。

记者：潘明卉