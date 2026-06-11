天文台｜大致多云 日间部分时间天色明朗 最高气温约29度

一股偏东气流正影响广东沿岸。此外，位于南海北部的低压区正为该区带来骤雨及雷暴。

本港地区今日天气预测，大致多云，有一两阵骤雨。日间部分时间天色明朗，最高气温约29度。吹和缓东至东北风，离岸风势间中清劲。

展望明日有几阵骤雨。星期六天气渐转不稳定，随后两三日部分地区雨势较大及有雷暴。

分区气温

九天天气预报

偏东气流会在今明两日影响广东沿岸，该区大致多云，亦有几阵骤雨。同时，一个低压区会为南海北部带来不稳定天气。受活跃西南季候风及高空扰动影响，周末至下周中期华南地区间中有大骤雨及狂风雷暴。