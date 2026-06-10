宏福苑大火｜鸿毅及宏业被起诉 政府与市建局为受影响业主提供过渡支援及宽限验楼期限

警方及廉政公署于今日（10日）较早前表示，正式落案起诉鸿毅建筑师有限公司（鸿毅）和宏业建筑工程有限公司（宏业）及在宏福苑大维修工程期间担当不同角色的7名人士。政府理解现时有部分大厦及屋苑聘用了这两家公司为其大厦维修工程顾问或承建商。由于涉事人士和公司已无法继续履行工程职责，政府正按不同情况，提供适切支援，协助业主跟进相关工程。包括为约37个合资格个案提供免费「过渡」服务，协助聘请独立工程评估顾问，并宽容处理相关强制验楼期限。

市建局提供免费「过渡」服务

​​就原聘用了鸿毅为维修顾问并已有承建商展开维修工程的业主，巿建局昨日（9日）公布，将为约37个接受了市建局的楼宇维修资助或支援服务的个案提供免费「过渡」服务，协助聘请「独立工程评估顾问」，在短期内尽快作出第三方评估，厘清已完工但有待支付的工程费用，让法团／业主向承建商支付，以及进行草拟聘用新维修工程顾问标书的工作。至于有数个个案虽并非市建局原客户，市建局亦可以收费形式提供此「过渡」协助。

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政府发布终止顾问合约指引

至于已聘请鸿毅为顾问但尚未与承建商签订工程合约的个案，业主应先行终止与鸿毅的合约，稍后再考虑透过政府及市建局部署推出的「加强版招标妥」聘用新维修顾问公司。就此，为方便业主终止鸿毅的顾问服务，在征询市建局及测量师学会后，发展局已整理了一份可供法团参考的资料，就终止鸿毅顾问服务及后续事宜提供意见。各区民政事务处（民政处）会透过其地区网络与受影响的法团或业主联络，提供相关参考资料，并按需要安排市建局及测量师学会向这些法团或业主讲解。

屋宇署宽容处理验楼期限

​​另外，就已聘请宏业为承建商而其顾问并非鸿毅的个案，由于这些维修工程已聘用合资格的工程顾问，工程顾问有责任协助业主监督承建商的工作及处理中途工程出现的问题。因此，业主应与其工程顾问商讨处理方法，包括终止与宏业相关的现有建筑工程合约，并按情况征询法律意见。各区民政处会继续透过其地区网络与受影响的法团／业主联络，提供适切支援。

​​如相关楼宇获发涉及强制验楼通知而遵办期已经或短期内届满，屋宇署会合理地作宽容处理。

​​另外，发展局发言人表示，屋宇署于本年二月已将宏业从注册一般建筑承建商名册中移除，但除名安排不会免除宏业及相关人士在《建筑物条例》下须负的刑责。对于违反该条例的承建商、注册检验人员和其他涉事人，屋宇署会因应调查结果根据该条例另行作出检控和惩处。