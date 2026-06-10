「汇映山顶」光影汇演周六登场 3D光雕投影凌霄阁 为期一年

山顶缆车联同汇丰保险推出的崭新光影汇演「汇映山顶」，将于本周六（13日）起在太平山顶凌霄阁正式上演。汇演为期一年，每晚7时半开始，每小时一场、合共三场，每场长约10分钟，免费供市民及游客观赏。

汇丰狮子Stephen、Stitt及「Peak仔」 化身榄球运动员及李小龙造型

汇演运用了大型光雕投影技术，以凌霄阁外墙为画布，投影面积达1,500平方米。画面揉合香港标志性景点、文化遗产、美食场景及体育盛事，包括霓虹招牌、港式茶餐厅、启德体育园、维港景色及大坑舞火龙等。汇丰狮子角色Stephen、Stitt及山顶缆车全新角色「Peak仔」更会穿梭其中，化身榄球运动员及李小龙造型，带领观众感受香港活力。

技术团队表示，项目筹备历时半年，进行精密测量及投影系统校准，并订制具温度与湿度控制的户外防护装置，以克服山顶多变天气。汇演采用最新媒体伺服器技术，实现图像与影像无缝融合，并以光雕投影取代传统灯泡，节省超过75%电力消耗，兼顾视觉震撼与环保效益。

今晚（10日）举行的开幕礼上，署理旅游事务专员朱瑞雯致辞时指出，旅客旅游模式转变，景点须持续打造独特的香港体验，今次合作体现私人企业参与推动旅游发展。汇丰保险（香港及澳门）行政总裁曾珮珊表示，期望透过汇演呈现香港故事，带来沉浸式体验，涵盖城市地标、传统文化、日常生活及体育盛事。

主办方期望，这项全港最高的立体光影盛宴能为香港夜间旅游注入全新亮点，推动夜间经济复苏，并进一步巩固香港在国际层面的高端品牌形象。市民及游客可于每晚登上太平山顶，亲身感受这场结合科技、文化与环保的光影之旅。

摄影：吴艳玲