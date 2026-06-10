明爱女实习医生再涉擅用他人帐号查病人纪录 医管局报警兼停2人临床工作 警列不诚实取用电脑

医院管理局今日（10日）就社交媒体讨论一名女实习医生的贴文发表声明，指医管局注意到近日社交媒体的贴文，内容涉及一名女实习医生在不同医院的不当行为。就怀疑有人在未经授权下，在明爱医院擅用他人帐号登入临床医疗系统，浏览屯门医院的病人纪录，医管局已报警处理，并会全力配合警方调查，亦正全面审核有关病人纪录，确保病人安全不受影响，暂时未发现病人治疗有任何异常。明爱医院已即时暂停该名实习医生及屯门医院一名驻院医生的临床工作，亦已暂停两人登入系统的权限，以保障病人及系统安全。

警方: 列作「有犯罪或不诚实意图而取用电脑」跟进

警方指据了解，一名医生经电子报案室报案，指经医院查核发现，于今年5月13日及14日，有一名屯门医院医生的帐户在另一间医院被登入使用，初步内部调查发现该医生当时身处屯门医院，现怀疑该帐户被盗用。案件现列作「有犯罪或不诚实意图而取用电脑」，并交由深水埗警区刑事调查队第五队跟进。

医管局：绝不容忍任何破坏病人安全行为

医管局认为事态极为严重，影响医护人员专业形象。医管局发言人重申，绝不容忍任何破坏病人安全及医生专业操守的行为，已经采取行动严肃跟进，保障病人安全，医管局对有关行为予以严厉讉责。

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明爱医院实习医生涉擅用医疗设备。网上图片

医管局早前已就该名实习医生在律敦治医院实习期间的不当行为予以严正告诫，亦已就该名实习医生及另一名驻院医生在明爱医院的不当行为采取纪律处分。当局会继续调查该名实习医生有否涉及其他不当行为，如果证实该名实习医生或有其他医生的不当行为违反医生专业操守，当局必定严肃处理，转交香港医务委员会跟进。

当局已通知相关大学的医学院，跟进有关实习医生的适合执业评估。医管局对医生的专业操守、行为及纪律，有极高要求。当局坚持，所有在公立医院服务病人的医生，必须医术与医德兼备，除了拥有救治病人的专业知识外，亦应秉持极严格的专业操守，时刻以病人福𧘲、安全及服务作为最优先考虑。当局绝不容忍任何破坏医生专业操守的行为，必定严肃跟进，绝不会容许有关医生在公立医院执业，以保障病人安全。

今次是该名女实习医被揭发的第三宗违规事件。有网民日前于社交平台Threads指，一名女实习医生在明爱医院工作期间，在杂物房用C arm X光机照为自己照膝头，其后更将图片放上社交平台的限时动态。该名网民又在另一帖文指控同一位女实习医生在律敦治医院实习期间，要求其任职屯门医院的医生男友前来帮忙，包括进行肛门直肠镜检查。

