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郊野公园及海岸公园委员会支持桥咀洲珊瑚区定为海岸公园 争取2027年中完成

社会
更新时间：18:33 2026-06-10 HKT
发布时间：18:33 2026-06-10 HKT

随游客旅游模式转变，近年内地长假期内地客均「逼爆」西贡等热门郊游景点。由于桥咀洲的东部和西部有大片的珊瑚群落，海洋生态价值高，渔护署建议将桥咀洲两侧的珊瑚区指定为海岸公园。郊野公园及海岸公园委员会今日举行会议，全体委员一致支持相关建议。委员会指，相关方案既能保护桥咀岛高生态价值的珊瑚群落，又能兼顾水上活动使用者的需要，属可行安排。

游客缺乏保育意识 委员会研于小红书微信推保育资讯

委员会表示，桥咀洲珊瑚覆盖率高，海洋生物种类繁多，大片珊瑚群落遍布西部和东部，部分区域珊瑚覆盖率超过七成。关于有环团质疑海岸公园范围仅涵盖桥咀洲西部和东部，令保育力度大打折扣。委员会回应指，珊瑚普查显示，大片珊瑚群落集中于岛西及岛东，珊瑚密集区已全部纳入规划。

另外，关于桥咀岛为小红书热门打卡点，但不少游客缺乏保育意识。委员会表示，正研究与小红书合作推送保育资讯，亦会在微信等平台持续发布科普内容，提醒游客勿捕捉或带走海洋生物。部分亲子游内容仍鼓励小童在海边捡拾生物，反映公众教育仍有不足，需加强宣传。

游客践踏及采集对环境构威胁 拟划设63公顷保护范围

渔护署表示，近期桥咀洲游客人数急增，部分游客进行不当的海上康乐活动，对区内珊瑚生态系统构成威胁。未受规管的游客活动，尤其是在连岛沙洲附近的浅水区进行的活动，可能会因游客践踏、船只抛锚和各种形式的接触而增加对珊瑚的损害。此外，游客在沿岸采集海洋生物和滋扰生境也对海洋生态系统造成损害。

为保护和管理桥咀洲敏感的海洋生境，署方建议将桥咀洲东西两侧的珊瑚区(包括连岛沙洲)指定为海岸公园。连岛沙洲旁未命名的海滩及其附近海域亦会纳入拟议海岸公园范围，以便进行更妥善的管理，并作为推广负责任的海上康乐活动的地点。拟议桥咀洲海岸公园面积约63公顷(桥咀洲西侧约54万平方米；桥咀洲东侧约9万平方米)。

署方已于上月展开公众咨询，此外，署方会就初步建议书连地图征询其他相关政府政策局／部门的意见，并会在考虑公众咨询所得的意见和建议后，修订拟议桥咀洲海岸公园的未定案地图和管理计划，再咨询郊野公园及海岸公园委员会，然后将未定案地图刊宪，供公众查阅，争取在2027年年中前完成法定指定程序。

记者：蔡思宇

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