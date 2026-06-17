路政署专访｜东九龙集体运输系统「翻生」 刊宪罕获零反对 下月招标

东九龙线酝酿超过10年，一直受成本及技术所限而难以推进，不过近年内地和海外的中低运量集体运输系统技术日趋成熟，路政署把握机遇，评估新型智慧绿色集运的技术及财务可行性，研究不同中低运量集体运输系统案例。项目难度系数「爆表」，路政署以「技术创新」采用新型智慧绿色集运系统取代重铁，成功令工程翻生，2023年《施政报告》正式宣布推展「东九龙智慧绿色集运系统」。路政署署长邱国鼎表示，随着行政长官会同行政会议批准项目的财务安排，项目将于今年7月招标，预计于明年批出合约，目标于2033年或之前通车。

东九龙上坡地区逾30万居民

东九龙上坡地区包括彩云、顺利、秀茂坪，至蓝田北及油塘一带，人口密集，现有及规划总居住人口超过30万，市民多年来只能依赖小巴、巴士出入，「上落山难」问题一直未解。政府早于2014年已提出推展东九龙线重铁方案，惟因地势陡峭、重铁爬坡能力较低，加上建造及营运成本高昂等因素，未能推行。

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东九龙集运预先优化 完善区内行人连接网络

路政署铁路拓展处处长梁少江表示，新系统特点是爬坡力强、车身轻巧、走线灵活，而且毋须架空供电，完全克服复杂地形限制。相比重铁方案，新系统大幅缩减施工期，降低建造及营运成本。他说路政署一直以不放弃态度研究，凭著「技术创新」令项目翻生。因应新系统是首次引入香港，路政署于2024年广邀海内外及本地营运商及供应商提交意向书，并邀请专家参与技术论坛，以掌握系统特性及技术设计资讯。

东九龙集运系统全长7公里，设9个车站，包括彩虹东、彩云、顺利、顺安、秀茂坪、宝达、马游塘、蓝田北及油塘东，预计由宝达往来油塘或彩虹的车程仅需10至15分钟，较现时路面交通节省一半时间，大幅缓解东九龙交通挤塞问题。

路政署去年举办逾20场公众咨询，了解居民及议员意见，并作出多项预先优化，包括缩短隧道段长度，腾出空间增设蓝田北站；调整顺安站位置，更靠近联合医院，方便病人覆诊及长者出行。另一优化是完善区内行人连接网络，加设多条扶手电梯及升降机等，方便市民乘坐系统。

东九龙智慧绿色集体运输系统拟议走线。

马游塘车厂、启德等3幅住宅地作财务资助

梁少江指，东九龙集运设计以人为本，经优化后的方案获黄大仙、观塘及西贡区议会一致支持，方案刊宪更录得「零反对」，「这样高的社区支持，在推展大型运输基建极为少见，证明公众的信任和支持。」

财务安排方面，由于项目建造投资庞大，当局预计将来营运票务收益，不足以抵销前期的资金投放，决定以象征式地价批出土地物业发展权，为项目提供财务资助，并改划位于马游塘的车厂用地作物业发展，以善用上盖发展空间。

不过路政署分析后认为，单靠车厂上盖发展仍不足以为项目提供足够财务资助，需物色更多发展用地。梁少江指，详细分析了区内不同潜在用地的规划资料及可最早发展时间，再参考物业市场资讯而对所物色用地的价值作估算后，决定以车厂上盖及两幅分别位于启德及茶果岭道附近的住宅用地物业发展权作为财务资助，既毋须动用公帑，减轻政府财政负担，同时吸引市场参与竞投新系统的「建设-营运-移交」专营权，并释放三幅用地的发展潜力。

东九龙集运方案获社区支持，刊宪录得「零反对」。

设计预留空间延伸至慈云山

他透露项目下月招标，署方以「政策创新」理念突破传统，将大型铁路项目刊宪、环评及车厂改划作上盖物业发展的法定程序「三轨并行」，同步推进及完成，配合明年批出合约，并以2033年或之前通车为目标。

目前走线未涵盖慈云山一带，梁少江表示，项目设计会先预留空间接驳，同时要研究技术、客量等问题，但强调是否延伸不会影响本身项目，「山上有30万人等这个铁路很多年了。」

记者：陈俊豪

摄影：何健勇