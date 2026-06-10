宏福苑大火｜维修顾问鸿毅及总承建商宏业董事等5被告被控5项误杀罪 168名死者名单首公开

大埔宏福苑去年发生夺命大火，造成逾百人死亡。负责大维修的鸿毅及宏业工程公司、两名董事与注册检验人员各被控5项误杀罪，另外4男女涉嫌串谋诈骗宏福苑立案法团与业主、企图妨碍司法公正及洗黑钱等，遭廉署及警方分两案起诉。案件今午在西九龙裁判法院首次提堂，9名被告暂毋须答辩，控方申请将案件押后至9月2日，待廉署及警方作进一步调查，获总裁判官苏惠德批准，鸿毅董事的妻子及宏业董事侯华健获准保释候讯，其余被告还押候讯。

3人两公司控5项误杀

首案9名被告依次为40岁鸿毅董事黄侠然、总承建商宏业董事54岁侯华健及52岁何建业、44岁鸿毅注册检验人员吴跃、60岁洪国伟、41岁钟素芬、33岁李敏；两间工程公司分别为鸿毅建筑师有限公司和宏业建筑工程有限公司。9名被告被控串谋诈骗、洗黑钱、企图妨碍司法公正等20罪。其中黄侠然、何建业、吴跃、鸿毅及宏业共5名被告，被控5项误杀罪。

黄侠然另被控3项串谋诈骗、3项洗黑钱及6项逃税罪；侯华健、何建业、吴跃分别被控1项串谋诈骗罪；洪国伟被控1项串谋诈骗及2项企图作出倾向或意图妨碍司法公正的作为罪；钟素芬被控两项洗黑钱罪；李敏被控1项洗黑钱罪；鸿毅被控3项串谋诈骗及4项逃税罪；宏业被控1项串谋诈骗罪。

2被告包括宏业董事与鸿毅董事妻获准保释

控方申请将案件押后至9月2日，待廉署作进一步调查，包括调查大量电子纪录、检阅屋苑大维修文件、逾10个银行帐号须要专家报告研究金钱流向，并就洗黑钱及逃税等控罪向税局提取相关纪录，总裁判官苏惠德批准押后申请。

宏业董事侯华健申请以50万元现金保释获批，鸿毅董事黄侠然的妻子钟素芬亦准以50万元现金及50万元人事担保外出，期间二人均不准离开香港及接触证人，并须依时到警署报到。余下5名被告则还押候讯。

案件或由高院审理 法庭拒解除保释报道限制

苏官休庭后表示，在休庭期间接获传媒申请解除保释报道限制，苏官明白本案涉及公众利益，知道案件受社会关注，惟本案有机会在高等法院由陪审团审理，故拒批传媒申请。

5项误杀罪指各被告于2025年11⽉26⽇⾄12⽉3⽇期间，⾸尾两⽇包括在内，在香港非法杀死168个人。

168名死者包括赖志光、陈柱楷、朱卓权、郑玉池、郑崔永秀、黄宝营、苏永权、杜元泉、蔡文英、刘美金、吴惠珍、梁励青、林湘、叶嘉莉、刘秀贤、邓淑萍、薛爱华、杨统英、纪丽明、吴环好、NOVITA、苏兆雄、何梓甄、李房有、林芳、罗瑞先、苏伟勋、张美芬、姚永浓、李国伟、郑桂查、YASMLAT、麦惹兰、王秀云、谭惠萍、DINA-MARTIANA、DARWATI、何华星、李坚玉、陈良本、高锦妇、苏恩晔、曾玉薇、练志辉、张大彬、刘软绵、刘定嘉、成淑清、余素英、廖秀芳、吴垣志、洪伟香、蔡丽萍、蔡永德、杨淑𡖖、蔡雪珍、钟勤好、谭丽媚、钟少琼、钟秀珍、区耀辉、吴金霞、罗美英、庄兆基、黄惠贞、SRI-WAHYUNI、黄杏妹、潘桂芳、WIDYANA DESY、陈德新、曾月爱、韩洁玲、陈锦强、邓慧贤、高美玲、李官华，老英，梁锡豪、黄秀惠、陈宝灯、李丽珠、刘春叶、陈耀基、莫淦林、梁碧施、刘文光、谭润嫦、谭康松、SITI-KHOTIMAH、许巧玉、胡耀辉、李泉章、缪少琼、黎锦雄、石桂芳、黎凯琪、白瑞莲、邓欣彤、邓达儿、梁苏妹、曾蕙娴、李欣颖、李俊民、叶碧儿、ERAWATI、李薛明、曾丽馨、麦露恩、卢卓明、甘洁莹、黄仁藻、吴玉珍、冼丽芬、文浩辉、王薇薇、周永光、欧洁贞、吕建章、蒋炳垣、蒋咏琴、郑煦翘、ESTEBAN MARYAN PASCUAL、卓世俸、周小娟、莫家宝、邓淑贞、张芯悦、张琝浠、陈海慧、郭慧欣、黄丽娟、阮少祥、李峰、钟燕华、曾丽华、汤艳芳、潘俭雅、毛雪莲、黄锦华、SITI-FATONAH、区月英、蔡尚谦、江景钿、任婷、任娟、李威、赵月娥、黄嘉星、陈曼玲、梁贤桦、邓玉萍、杨丽婵、黎乃月、谭海成、张碧娟、何淑芬、王思懿、张小玲、叶丽文、叶桃、任伴馨、蓝新娥、何伟豪、杨焕英、洪敬量 、李丽雯、何美宝、陈汉标。

案件编号：WKCC2701、2702/2026

法庭记者：黄巧儿