其士争产案丨其士主席郭海生指周亦卿痛锡五女 呻长女不够勤力 与七子生意理念有异

其士集团创办人周亦卿2018年与世长辞，2015年遗嘱将名下1.89亿股其士股份悉数交予五女周蕙蕙继承。长女周莉莉入禀挑战2015年遗嘱有效性，要求以2009年遗嘱作准。其士国际集团有限公司主席郭海生今继续出庭作证指，五女周蕙蕙曾担任周亦卿私人助理，「帮佢做屋企嘅嘢」，郭称「蕙蕙好乖」，可说周亦卿从没抱怨周蕙蕙。郭另指「爸爸多多少少有呻（其他）仔女」，周亦卿则主要呻周莉莉「唔够勤力」，六女周薇薇「做嘢慢、无效率」，七子周维正生意理念不同。

郭海生指周亦卿痛锡蕙蕙曾说薇薇做事慢

原告为长女周莉莉（Lily），由资深大律师沙惜时代表；被告为五女周蕙蕙（Violet，艺人吴家乐的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi），由资深大律师余若海代表。

其士国际集团有限公司主席郭海生供称，五女周蕙蕙曾担任父亲周亦卿私人助理，他只知周蕙蕙「英文好」，周亦卿部分信件由她代笔，惟她涉及公司利益的事务亦不多，亦甚少出席董事会会议。他从不过问周蕙蕙的工作细节，故不知两父女之间的工作关系。郭重申「周生好锡蕙蕙」，但不同意「蕙蕙控制周生」的说法，「我谂唔应该用『控制』依个词」。

郭海生指六女周薇薇在2015年加入其士集团，而周亦卿于2026年1月中风，他只知两父女之间既有上司下属的工作关系，也有亲情交织，「上司下属爸爸女儿沟埋」，周薇薇日常工作需向父亲提交报告及寻求批准，最终仍要由周亦卿拍板。

当原告方问郭海生知否五女周蕙蕙及及六女周薇薇是否「好惊周生」，郭海生则回应：「我唔明啲细路点解要惊周生」。郭海生指周亦卿偶尔会向他抱怨子女，「爸爸呻下气好普通，多多少少有呻仔女」。他曾听过周亦卿批评六女周薇薇做事慢、效率不足，但他重申「随口噏系有发生过，周生对薇薇都系好嘅」。

曾呻莉莉不够勤力 与维正生意理念不同

郭则指，五女周蕙蕙「好乖」，可说周亦卿从没抱怨周蕙蕙，但则多数抱怨长女周莉莉及七子周维正，「其他仔女好少提」，亦鲜少谈及三女及四女。郭称周亦卿曾批评莉莉不够勤力，而即使七子周维正「做生意叻」，生意理念却偏向追求快速成功，与父亲踏实的作风有所不同。郭表明：「我同周生相同理念，所以夹到咁多年，Oscar（周维正）仲要学习」，但郭认为周亦卿不会「放弃仔女」或「唔锡仔女」。

在公益方面，郭海生强调周亦卿坚信要回馈社会，尤其重视教育，多年来积极捐款作教育用途。郭确认周亦卿1998年成立「其士文教基金会」，曾向本地多间大学包括香港大学、科技大学、城市大学及理工大学捐款，金额分别高达数千万港元，大学亦有大楼以周亦卿命名。周亦卿亦在2019年为职业训练局（VTC）全日制工程学科学生设立「其士集团奖学金」。

郭指他知悉周亦卿一直支持捐款作教育用途，「能力范围都会去做」，除了教育外，亦有捐助公益金、医院及志莲净苑等，但「比较起来无教育咁大笔钱」。郭知道周亦卿骨灰现安放于志莲净苑，但不知周亦卿有否宗教信仰，但确认周亦卿并非基督徒或天主教徒。郭称「写字楼睇下风水系有嘅」。

不知周亦卿曾轻微中风但其交谈仍思路清晰

六女周薇薇早前供称周家均知周亦卿坚持「唔卖散股份」，更指「贴墙纸都唔卖股份」，郭海生则指「贴墙纸我真系未听过」，但确认周亦卿「当然唔想其士股份卖散，依个真系佢嘅理念」。

原告方指有报道称《接班人选 周亦卿方案多》，「除了儿子外，可由老臣子接班」，又指周亦卿的心愿是成立信托无限期存放其士股份。郭海生指周亦卿从未与他讨论家事，亦未提及股份、信托及遗产税等安排，他本人亦「唔系好理佢啲股份点处理」。

郭海生指周亦卿「中风好突然」，他仅知周亦卿年长后患高血压及糖尿病，需服药控制病情，但「佢成日都唔想食药」。郭并不清楚周亦卿2015年8月曾经轻微中风，亦未曾听闻周亦卿术后视力模糊。郭海生强调周亦卿中风后仍能与他交谈，思路清晰，「个脑一样咁灵」。

案件明续。

案件编号：HCAP22/2019

法庭记者：刘晓曦