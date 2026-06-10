内地女涉假结婚兼讹称男方为腹中待产婴亲父 案件下月再讯待辩方索「金手指」资料

内地女子涉于2018年向入境处讹称来港探望配偶，以及谎称男方是其腹中待产婴儿的亲生父亲，从而取得仁安医院产后分娩服务。女子被控串谋诈骗等两罪，案件因关键证人缺席而未能在昨日开审，押后至今日继续。控方指该证人已到达法庭，惟辩方申请押后以索取证人先前涉及的案件资料，认为会影响盘问方向。暂委裁判官常子谦押后案件至7月15日提讯，届时将探讨如何处理本案。期间被告续准以20万元等条件保释。

否认串谋诈骗及以欺骗手段取得服务两罪

42岁被告周芙容，被控串谋诈骗及串谋以欺骗手段取得服务两罪，今由资深大律师蔡维邦代表。

控罪指，被告于2018年的某一天至2018年4月20日期间，在香港或其他地方，与李贤峰及一名叫Alan的人士串谋诈骗香港特别行政区政府入境事务处处长及其人员，即借着她与李贤峰缔结婚姻，并不诚实及虚假地向处长及其人员表示，她来港的目的是为了探望其配偶李贤峰，与其团聚，从而诱使处长及其人员作出违反公共职责的行为，即在原本不会批准的情况下批准她进入香港；另于同时段及同地，与李贤峰及一名叫Alan的人士串谋以欺骗手段，即虚假地声称李贤峰是她的待产婴儿的亲生父亲，从而不诚实地取得仁安医院的产后分娩服务。

辩方获准押后待索证人涉洗黑钱案资料助盘问

控方甫开庭便表示联络到证人李贤峰，李今日已经到达法庭。辩方其后申请押后，指仍然需时索取李贤峰曾牵涉的洗黑钱案件资料，包括李的口供等。辩方认为该些资料可协助盘问，攻击证人可信性。

控方不反对押后申请，但望法庭纪录在案押后并非因为控方不披露文件，强调入境处一方已尽力协助。最终常官应申请押后案件至7月15日作提讯，届时将探讨如何处理本案。常官提醒控辩双方在押后期间处理好文件问题，提讯时须交代定案。

案件编号：STCC900049/2025

法庭记者：雷璟怡