鸿毅受查停办 市建局全额资助37幢楼聘独立顾问过渡 安基苑率先招标

大埔宏福苑大维修工程顾问「鸿毅」正接受执法部门调查，市建局因应「鸿毅」极可能无法履行大厦维修顾问职责，令约40宗维修工程受影响，宣布推出过渡服务，协助受影响法团及业主招标聘用「独立工程评估顾问」，以厘清工程费用及准备重新招标。市建局将全数资助其中37个曾使用其服务的个案，并已率先为牛头角安基苑进行招标。

聘独立顾问厘清完工费用及拟备新标书

市建局与政府正部署在今年第四季推出加强版「招标妥」，但由于筹备需时，而上述约40宗个案已展开维修工程，急需厘清已完工但未支付的工程费用，以及准备新的标书以委聘新的维修工程顾问。市建局将为这些个案提供过渡服务，协助聘请「独立工程评估顾问」在短期内尽快作出第三方评估及进行草拟标书的工作，好让在加强版「招标妥」推出后尽快招标聘用新维修工程顾问。

在受影响的约40个个案中，有37个涉及曾使用市建局服务的楼宇。市建局将全数资助这37幢楼宇聘用「独立工程评估顾问」所涉及的额外费用，即相关法团及业主可免费获得此项过渡特别支援。至于其余不属市建局资助或「招标妥」范畴的个案，市建局亦可考虑以收费服务形式，提供相关的技术支援。

主动联络受影响屋苑 安基苑率先招标

市建局会主动联络每个已知的受影响屋苑，确认其是否需要协助。若法团决定接受协助，须与市建局签署服务协议，授权市建局代办招标、评标及推荐顾问工作。根据《建筑物管理条例》，法团随后须召开业主大会决议通过聘用推荐的顾问，并与其签署服务合约。

因应情况紧急，市建局已率先为牛头角安基苑的法团招标委聘「独立工程评估顾问」，并于6月10日截标。市建局将尽快评标，让顾问能尽早履新。

受影响的法团或业主如对聘用「独立工程评估顾问」有任何疑问，可致电市建局热线 3188 1188 查询。