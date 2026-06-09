狗只入食肆︱食环署剔除重复或不合资格 周五为余下1615宗申请抽签

食环署今日（9日）公布，将于本周五（12日）就容许狗只进入获准食肆的申请进行抽签分配名额。食环署发言人表示，食环署于5月18日至6月8日期间接受食肆提交容许狗只进入的申请，共接获2,205宗申请，剔除重复、自行撤回及已知不合资格，包括并非持有有效食肆牌照、主要营运模式为火锅或烧烤的食肆等申请后，署方将为余下1,615宗申请进行抽签，以分配首阶段不多于1,000个的名额。

周五于荔枝角政府合署进行抽签

抽签将于6月12日上午10时于九龙荔枝角荔湾道19号荔枝角政府合署二楼礼堂举行，抽签过程会透过食环署Facebook专页直播，过程及结果同日会上载至食环署专题网页。

抽签过程预留100座位予公众人士

食环署将预留100个座位予公众人士，有意出席者须于6月12日或之前，于上午9时至下午5时致电2867 5912或2867 2836预先登记，名额先到先得。​食环署会透过流动电话短讯通知申请人抽签结果。

此外，署方将于6月16及17日派专责人员到成功申请的食肆，向负责人派递批准信和讲解法例要求、牌照条件及其他循规安排。成功申请者须于6月24日或之前，带同批准信及现有的食肆牌照正本，到批准信内所列的任何牌照签发办事处（港岛及离岛区，九龙区及新界区）缴付140元以修改牌照，加入准许。

若有申请者未有于指定期限内完成手续或因其他原因放弃资格，食环署会按抽签结果的顺序安排其他申请者补上。食环署会于7月指定一日，由该日起容许狗只进入获批准食肆；具体日期待稍后公布。